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Elazığ’dan Türk Tabipleri Birliği açıklamasına tepki

Elazığ İl Sağlık Müdürü Doç.Dr. Cahit Polat, Türk Tabipleri Birliği açıklamasını maksatlı bulduklarını ve milletin vicdanında yara açtığını söyledi.Türk Tabipleri Birliği’nin Afrin operasyonu ile ilgili yaptığı açıklamaya...

Elazığ’dan Türk Tabipleri Birliği açıklamasına tepki

Elazığ İl Sağlık Müdürü Doç.Dr. Cahit Polat, Türk Tabipleri Birliği açıklamasını maksatlı bulduklarını ve milletin vicdanında yara açtığını söyledi.Türk Tabipleri Birliği’nin Afrin operasyonu ile ilgili yaptığı açıklamaya...

29 Ocak 2018 Pazartesi 14:19
Elazığ’dan Türk Tabipleri Birliği açıklamasına tepki

Elazığ İl Sağlık Müdürü Doç.Dr. Cahit Polat, Türk Tabipleri Birliği açıklamasını maksatlı bulduklarını ve milletin vicdanında yara açtığını söyledi.

Türk Tabipleri Birliği’nin Afrin operasyonu ile ilgili yaptığı açıklamaya tepki gösteren Elazığ İl Sağlık Müdürü Doç.Dr. Cahit Polat kınama mesajı yayınladı.

Türkiye’nin Afrin bölgesinde Zeytin Dalı Harekatını başlattığı bir dönemde Türk Tabipleri Birliği tarafından yapılan açıklamanın zamanlama olarak düşündürücü ve maksatlı olduğuna vurgu yapan İl Sağlık Müdürü Polat," Sağlık çalışanlarımız yara sararken, Türk Tabipleri Birliği’nin yaptığı açıklama milletin mahşeri vicdanında yara açmaktadır. Ülkemizin güvenliğini tehdit eden terör saldırılarına karşı milletimizin egemenliğini ve hayat hakkını savunmak için yapılan bu harekatın meşru müdafaa olduğu bütün dünya tarafından kabul edilmektedir. Meslek örgütü olan Türk Tabipleri Birliği’nin bu açıklaması, sağlık çalışanlarının görüş ve hissiyatlarını yansıtmamaktadır. Savaş karşıtı açıklama yapılacaksa, binlerce kilometre ötelerden gelip, kardeş ve dost toprakları işgal etmek isteyenlere karşı yapılmalıdır. Halkın can güvenliğini gözeten beyanlarda bulunulacaksa, daha dün Kilis’te cami, Hatay’da pazar yeri vuran terör örgütüne karşı beyanda bulunulmalıdır. Yaklaşık 4 milyon Suriyeliye kucak açan Türkiye’ye karşı en ufak bir imada bulunmak hakkaniyete sığacak ve kabul edilecek bir aydın davranışı değildir. Sağlık camiası olarak bu açıklamaları kabul etmiyor ve kınıyoruz" dedi.
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