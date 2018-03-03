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Elazığ’da yakalanan 2 hırsız tutuklandı

Elazığ’da 2 hırsız polis tarafından yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hırsızlardan birinin 10 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu, 5 arama kaydının bulunduğu, cezaevinden firar ettiği ve sahte kimlik kullandığı ortaya çıktı.

Elazığ’da yakalanan 2 hırsız tutuklandı

Elazığ’da 2 hırsız polis tarafından yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hırsızlardan birinin 10 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu, 5 arama kaydının bulunduğu, cezaevinden firar ettiği ve sahte kimlik kullandığı ortaya çıktı.

03 Mart 2018 Cumartesi 11:36
Elazığ’da yakalanan 2 hırsız tutuklandı

Elazığ’da 2 hırsız polis tarafından yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hırsızlardan birinin 10 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu, 5 arama kaydının bulunduğu, cezaevinden firar ettiği ve sahte kimlik kullandığı ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, kentte meydana gelen hırsızlık olayları ile ilgili çalışma yaptı. Polisin çalışmasında 2 ikametten bin 250 TL çalan ve bir evin çelik kapı anahtarını kıran şüphelilerin B.K. ve M.Y. olduğu belirlendi.Şüpheliler düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelilerden M.Y’nin 10 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu, 5 ayrı suçtan daha arandığı, cezaevinden firar ettiği ve sahte kimlik kullandığı ortaya çıktı.

Emniyette işlemleri tamamlanan 2 şüpheli sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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