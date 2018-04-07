Elazığ’da "Usta" oyunu sahnelendi

Elazığ’da 2’inci Abdülhamit Han’ı konu alan "Usta" isimli tiyatro oyunu sahnelendi.

Ziraat Bankası tarafından başlatılan ve yönetmenliğini Ahmet Yenilmez’in yaptığı Usta isimli tiyatronun 68’inci oyunu Elazığ Belediyesi Kültür ve Kongre Salonunda sahnelendi. Oyuna Vali yardımcısı Erkan kaçmaz,İl Jandarma komutanı Necip Çakırcıoğlu, Cumhuriyet savcısı Habib korkmaz, Müftü Yusuf Sarıkaya, AK Parti Elazığ İl Başkanı Ramazan Gürgöze, Ziraat Bankası Genel Müdürü Murat Öztürk, Şehit Polis Fethi Sekin’in babası Mehmet Zeki Sekin ve çok sayıda davetli katıldı. 1 saat süren oyun davetliler tarafından beğeniyle izlendi.

Kendisinin Elazığlı olarak tanındığını bununla da şeref duyduğunu Belirten yönetmen Ahmet yenilmez, “Ölümünün 100. Yılında 81 vilayet hatta onun dönemindeki coğrafyayı kapsayacak şekilde onu farklı yönleriyle anlatan. Bugüne ve yarına ışık tutacak yönleriyle anlatan böyle bir çalışmanın yapılması lazımdı. Biz böyle anma yıllarında eksik kalıyoruz. Mehmet Akif’in anma yıllarında eksik kaldık. Biz yine Mehmet Akif oyunuyla 81 vilayeti dolaştık. İyi ki de yapmışız. İlk modern tiyatroyu açan, tiyatroya yazı olan böyle bir şahsiyeti sahnelerde anlatamamış olacaktık. Eksiğiyle ve fazlasıyla 68. oyunumuzu burada sahneledik, seyircilerimizden ilgi çok güzel”dedi.

Elazığ’ın tiyatro severlerle dolu olduğunu dile getiren oyuncu Zülfü Demirtaş ise , “ Ben orta okul yıllarından beri tiyatro oynadım Elazığ folklor turizm derneğinde bizim meşhur bir türkümüz var. Hüseynikten çıktım şehir yoluna telgrafçı Akif. Biz Harput musikisine ağırlık verdik. Devlet korosuna girdik. Ahmet yenilmez beyle de 1986 yılında İzmir de tanıştık. Ekmek teknesindeki meşhur bir cümle vardır. İrtibatı koparmayalım bizde o zamandan beri irtibatı koparmadık. Devam ediyoruz. Abdülhamit’in bilinmeyen yönlerini anlatıyoruz"diye konuştu.

Oyun sonunda davetliler oyunculara yakın ilgi gösterdi.