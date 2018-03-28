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Elazığ’da Spor Ve Yaşam Merkezinin 6’ıncısı açıldı

Elazığ Belediyesi tarafından yapılan Spor ve Sosyal Yaşam Merkezi’nin 6’ıncısı hizmete açıldı.Elazığ Belediyesi’nin ‘Spor Yap Sağlıklı Kal’ sloganıyla hayata geçirdiği Spor ve Sosyal Yaşam Merkezlerinin 6’ıncısı Cumhuriyet...

Elazığ’da Spor Ve Yaşam Merkezinin 6’ıncısı açıldı

Elazığ Belediyesi tarafından yapılan Spor ve Sosyal Yaşam Merkezi’nin 6’ıncısı hizmete açıldı.Elazığ Belediyesi’nin ‘Spor Yap Sağlıklı Kal’ sloganıyla hayata geçirdiği Spor ve Sosyal Yaşam Merkezlerinin 6’ıncısı Cumhuriyet...

28 Mart 2018 Çarşamba 18:12
Elazığ’da Spor Ve Yaşam Merkezinin 6’ıncısı açıldı

Elazığ Belediyesi tarafından yapılan Spor ve Sosyal Yaşam Merkezi’nin 6’ıncısı hizmete açıldı.

Elazığ Belediyesi’nin ‘Spor Yap Sağlıklı Kal’ sloganıyla hayata geçirdiği Spor ve Sosyal Yaşam Merkezlerinin 6’ıncısı Cumhuriyet Mahallesi’nde hizmete açıldı. Spor salonunda, modern spor aletlerinden pilatese, kültür fizik çalışma alanlarından, soyunma odalarına kadar her şeyin mevcut olduğu belirtildi.

Elazığ’ın bir açık hava spor şehri olacağını belirten Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, “Bu konuda hayata geçirdiğimiz park, yürüyüş ve bisiklet yolları ile spor yaşam merkezlerimiz, vatandaşlarımızın kapalı alanlardan ziyade açık hava sporlarına yönelmesine imkan sunacak. Cumhuriyet Mahallesi Elazığ’ın hızla gelişen ve büyüyen mahallelerinden biridir. 38 mahallemizin tamamında belediyemizin gerçekleştirdiği hizmetleri görmek mümkün. Bütün mahallelerimiz bizim için aynı öneme sahip. Sadece mahallelerimiz değil ilçelerimizde önemli.Vatandaşlarımızın huzuru bizim için her şeyden önemlidir” dedi.

Açılış törenine, Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Sedat Acar, Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Fethi Ayaz, belediye meclis üyeleri, STK il temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
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