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Elazığ’da ‘Sessiz kitap okuma’ etkinliği

Elazığ’da ‘Sessiz kitap okuma’ etkinliği düzenlendi.26 Mart-1 Nisan Kütüphaneler Haftası etkinlikleri çerçevesinde Elazığ İl Halk Kütüphanesi tarafından “Sessiz kitap okuma” etkinliği düzenlendi. 15 Temmuz Demokrasi Meydanında...

Elazığ’da ‘Sessiz kitap okuma’ etkinliği

Elazığ’da ‘Sessiz kitap okuma’ etkinliği düzenlendi.26 Mart-1 Nisan Kütüphaneler Haftası etkinlikleri çerçevesinde Elazığ İl Halk Kütüphanesi tarafından “Sessiz kitap okuma” etkinliği düzenlendi. 15 Temmuz Demokrasi Meydanında...

28 Mart 2018 Çarşamba 17:04
Elazığ’da ‘Sessiz kitap okuma’ etkinliği

Elazığ’da ‘Sessiz kitap okuma’ etkinliği düzenlendi.

26 Mart-1 Nisan Kütüphaneler Haftası etkinlikleri çerçevesinde Elazığ İl Halk Kütüphanesi tarafından “Sessiz kitap okuma” etkinliği düzenlendi. 15 Temmuz Demokrasi Meydanında gerçekleştirilen etkinlik öncesinde, İl Halk Kütüphanesi Müdürü Ahmet Pirinçci ve görevliler tarafından vatandaşlara ücretsiz kitap dağıtıldı. Vatandaşlar dağıtılan kitapları parklarda okuyarak etkinliğe destek verdi.

54’üncü Kütüphaneler Haftasın kapsamında kitap okuma etkinliği düzenlediklerini belirten İl Halk Kütüphane Müdürü Ahmet Pirinçci, “Bu etkinliği seksen bir ilde aynı anda, aynı saatte düzenliyoruz. Amacımız insanlarımızı okuma alışkanlığına yönlendirmek ve kütüphanelerimize çekmektir. Okullarımızda, kahvehanelerimizde bu gibi yerlerde küçük kütüphaneler oluşturmak istiyoruz. Vatandaşımız kahvehane veya benzeri bir yere gittiğinde eline bir kitap alsın. Bunu sürekli hale getirdiğimiz zaman herkes okuma alışkanlığı kazanacaktır. Bu çeşit etkinliklerle haftamızı devam ettireceğiz’’ dedi.
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