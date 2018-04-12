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Elazığ’da postacılar yarıştı

Elazığ’da Balkan Ülkeleri Postacı Yürüyüş Yarışmasının 47’incisinde Türkiye’yi temsil edecek olan yarışmada yer almak için 38 postacı kıyasıya mücadele etti.Balkan Ülkeleri Postacı Yürüyüş Yarışmasının 47’incisine katılmak...

Elazığ’da postacılar yarıştı

Elazığ’da Balkan Ülkeleri Postacı Yürüyüş Yarışmasının 47’incisinde Türkiye’yi temsil edecek olan yarışmada yer almak için 38 postacı kıyasıya mücadele etti.Balkan Ülkeleri Postacı Yürüyüş Yarışmasının 47’incisine katılmak...

12 Nisan 2018 Perşembe 17:17
Elazığ’da postacılar yarıştı

Elazığ’da Balkan Ülkeleri Postacı Yürüyüş Yarışmasının 47’incisinde Türkiye’yi temsil edecek olan yarışmada yer almak için 38 postacı kıyasıya mücadele etti.

Balkan Ülkeleri Postacı Yürüyüş Yarışmasının 47’incisine katılmak için Türkiye finalinde yer alacak yarışmacıları belirlemek amacıyla Elazığ’da bölge seçmeleri düzenlenen yarışma ile yapıldı. Kültür Park’ta düzenlenen bölge seçmelerine Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinden toplam 38 yarışmacı postacı katıldı. Kıyasıya mücadele ile geçen seçimlerde kadınlardan Havva Göl ve erkelerden Erdal Acu birinci oldu. Elemelerde birinci olan Göl ve Acu mutlu olduklarını dile getirdi.

Yarışma hakkında bilgi veren PTT Elazığ Baş Müdürü Ahmet Ahıskalı, her yıl balkan ülkeleri arasında geleneksel postacı yürüyüş yarışmasının 47’incisi için Elazığ’da eleme yarışması düzenlendiğini aktardı.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesindeki katılımcıların elemesinin Elazığ’da yarışma ile yapıldığını belirten Ahıskalı," Kazananlar Türkiye finalinde yarışacak. Daha sonra balkan ülkeleri arasından yarışmaya katılacaktır. Geçen senede burada yapıldı, bu senede bu görev bize verildi. Elazığ’ı bölgemizde en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağız” dedi.
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