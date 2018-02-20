Elazığ’da otomobilin çarptığı yaşlı adam öldü

Elazığ’da karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaşlı adam, otomobilin çarpmasını sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, merkez Malatya Caddesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Malatya’dan Elazığ istikametine seyir halinde olan A.K. yönetimindeki 23 ER 615 plakalı otomobil, karşıdan karşıya geçmeye çalışan Fetih Yıldız’a (73) çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Yıldız, ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Yıldız, hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.