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Elazığ’da muhtarlık ofisleri fonksiyonel oluyor

40 metrekarelik dar bir alanda hizmet veren muhtarların yeni yapılan ofislerle yaklaşık 100 metrekarelik bir alanda hizmet vermeye başlayacağını belirten Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, elektrik, su, doğalgaz ve telefon tahsilat ofisleriyle...

Elazığ’da muhtarlık ofisleri fonksiyonel oluyor

40 metrekarelik dar bir alanda hizmet veren muhtarların yeni yapılan ofislerle yaklaşık 100 metrekarelik bir alanda hizmet vermeye başlayacağını belirten Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, elektrik, su, doğalgaz ve telefon tahsilat ofisleriyle...

12 Şubat 2018 Pazartesi 15:49
Elazığ’da muhtarlık ofisleri fonksiyonel oluyor

40 metrekarelik dar bir alanda hizmet veren muhtarların yeni yapılan ofislerle yaklaşık 100 metrekarelik bir alanda hizmet vermeye başlayacağını belirten Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, elektrik, su, doğalgaz ve telefon tahsilat ofisleriyle de vatandaşın işlerinin halledileceğini söyledi.

Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, muhtarlık ofisleriyle ilgili yeni yapılacak çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Muhtarların en büyük çözüm ortakları ve paydaşları olduğuna değinen Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz," Dolayısıyla onların bulundukları mekanlarda daha iyi hizmet verebilmeleri, gelen vatandaşlarla daha iyi diyalog kurabilmeleri için muhtarlık ofisleriyle ilgili bir çok çalışma yürüttük. Şimdi ilimize hizmet veren muhtarlık ofislerinin yeniden yapıyoruz. Şuana kadar 40 metrekarelik dar bir alanda hizmet veren muhtarlarımız yeni yaptığımız ofislerle yaklaşık 100 metrekarelik bir alanda hizmet vermeye başlayacaklar” dedi.

"Tahsilat ofisleri ile çay kahve içebilecekleri mekanlar kurulacak"

Muhtarların fiilen bulunduğu ofisleri büyüteceklerini dile getiren Yanılmaz, “Ayrıca gelen vatandaşların dinlenebileceği, çaylarını ve kahvelerini içebileceği ayrı bir mekan oluşturuyoruz. Bir de o bölgedeki tüm tahsilatların bir noktadan yapılabileceği bir alan oluşturuyoruz. Elektrik, su, doğalgaz ve telefon tahsilatlarında vatandaşlarımız muhtarlık ofislerine geldiklerinde hemen yanındaki tahsilat ofisinde bu işlemleri de yapma imkanını elde etmiş olacak. Muhtarlık ofislerinin fonksiyonu genişlemiş olacak. Muhtarlarımız daha rahat ve geniş mekanlarda hizmet etmiş olacaklar. Muhtarlıklara gelen vatandaşlarımızda daha rahat şekilde işlemlerini görmüş olacak" diye bilgi verdi.
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