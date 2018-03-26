Elazığ’da Kütüphane Haftası etkinlikleri

Elazığ’da Kütüphane Haftası düzenlenen çeşitli etkinliklerle başladı.

54. Kütüphane Haftası nedeniyle Nurettin Ardıçoğlu Kültür Merkezinde program düzenlendi. Program öğrencilerin kitap konulu tiyatro oyununu sahnelemesi ile başladı. Ardından programa katılan Vali Yardımcısı Erkan Kaçmaz , Fırat Üniversitesi Rektörü Kutbeddin Demirdağ, Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı, Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk yılın en çok kitap okuyan öğrencilerinden dereceye girenlere ödüllerini verdi. Son olarak ise hazırlanan kitap sergisi açıldı.

54. Kütüphane haftasının 26 Mart 1 Nisan tarihleri arasında kutlanacağını belirten İl Halk Kütüphanesi Müdürü Ahmet Pirinçci, “5 günde bu faaliyetlerimiz sıkı bir şekilde devam edecek. Bu yıl yeni nesil çocuklar yeni nesil kütüphaneler olarak kutlamaktayız. 1.günü bur da programımızı yaptık. Kitap sergimizi açtık. Yeni gelen kitaplarımızla, süreli yayınlarımızla, Elazığ’da basılan kitaplarla ve 15 Temmuz kitaplarıyla bir sergi oluşturduk. Tüm halkımızı bu sergiye bekliyoruz"dedi.

Bu hafta kitaba ve kütüphanelere yönelik bir takım çalışmalar gerçekleştirmeyi hedeflediklerini dile getiren Kültür ve Turizm İl Müdürü Ahmet Demirdağ, “Bu noktada sevgili öğrencilerimize okullarımıza vatandaşlarımıza kitap yaşamımızın kaynağı, ilmin kaynağı, eğitimin kaynağı, sanatın kaynağı kitapsız bir yaşamın düşünülemiyeceği bir dünyada bizler milletin hafızası olan bu kütüphaneleri yaşatmak zorundayız. Üretmek zorundayız. Bu manada İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz çok önemli bir çalışma gerçekleştiriyor. Elazığ her yerde okuyor kampanyası bizim için çok kıymetli. Bizlerde İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzle beraber bu kampanyanın içerisindeyiz. Gezici ve halk kütüphanelerimizle halkımızı kitapla buluşturma çabası içerisindeyiz"ifadelerini kullandı.