Elazığ’da Jandarma 546 kaçakçılık olayına müdahale etti

Elazığ’da il Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, 2017 yılında uyuşturucu madde, silah mühimmat, akaryakıt, sigara, içki, tarihi eser ve göçmen kaçakçılığı suçları olmak üzere toplam 546 olaya müdahale etti.

Elazığ Valiliği, İl Jandarma Komutanlığının 2017 yılı çerisinde yaptığı çalışmalar hakkında açıklamada bulundu.

Yapılan açıklamada, “2017 yılı içerisinde toplumun barış ve istikrarını bozan, kamu otoritesini tehdit eden, organize veya bireysel olarak işlenen uyuşturucu, madde kaçakçılığı, silah mühimmat, akaryakıt, sigara, içki, tarihi eser ve göçmen kaçakçılığı suçları olmak üzere toplam 546 kaçakçılık olayı ortaya çıkarılarak, mevcut imkan ve kabiliyetler en üst seviyede kullanılmak suretiyle etkin olarak mücadele yapılmıştır. 2016 yılında olay sayısı 288 iken 2017 yılında 546 olmuştur” denildi.

Açıklamanın devamında, “Elazığ İl Jandarma sorumluluk alanında Uyuşturucu arama ve tütün tespit köpekleriyle birlikte yapılan yol kontrol ve arama faaliyetleri, tren aramaları ile yapılan planlı operasyonlar neticesinde 360 kilo kubar esrar, 23 kilo toz esrar, 61 bin kök kenevir bitkisi yakalandı. 2016 yılında toplam kenevir 4 bin 783 kök iken 2017 yılında ise 61 bin kök yakalandı. Vergi kaybının önlenmesi, insan sağlığının korunması, terör ve organize suç örgütlerinin finansmanının engellenmesi, haksız rekabetin önüne geçilmesine yönelik olarak da 41 bin karton gümrük kaçağı sigara, 12 bin litre kaçak içki ve 4 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. 2016 yılında kaçak içki ve akaryakıt yakalanmadı, 2017 yılında yapılan çalışmalar ile yakalamada artış sağlandı” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, “Ülkemizi dünya kamuoyunda zor duruma düşüren kamu sağlığını, kamu güvenliğini tehdit eden terör örgütlerinin finans kaynağı olan göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti suçlarını önlemeye yönelik değişik doğu bloğu ülke vatandaşlarına mensup 400 yabancı şahıs da organizatörleriyle birlikte yapılan yol kontrol ve arama faaliyetlerinde yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldı. 2016 yılında 26 yabancı şahıs 2017 yılında ise 400 kişi yakalandı. Tarihi çok eskilere dayanan Elazığ ilinin tarihi ve doğal kültürel zenginliklerin korunmasına yönelik olarak devriye faaliyetleri ile istihbari faaliyetleri ağırlık verilmiş olup, yapılan planlı faaliyetler neticesinde 482 adet eski eser ve muhtelif kazı malzemesi ele geçirildi. Organize suç örgütü marifetiyle insanların ölümüne, yaralanmasına, baskı, cebir ve tehdit unsuru olarak kullanılması ile birlikte haksız ekonomik kazanca yol açan silah kaçakçılığının önlenmesine yönelik yapılan planlı faaliyetler neticesinde 14 adet değişik çap ve markalarda tabanca ele geçirildi. 2016 yılında 364 şüpheliye işlem yapılırken 2017 yılında bu sayı 609 oldu. Ayrıca kaçakçılık olaylarına karışan şahıslara toplam 2 milyon 31 bin 502 TL para cezası uyguladı” ifadelerine yer verildi.