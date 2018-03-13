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Elazığ’da intihar

ELAZIĞ (İHA) – Elazığ’da bir genç, kendisini ağaca asarak intihar etti.Olay, Merkez Bağlarca köyü Karaçalı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 18 yaşındaki A.S., köyde bulunan boş bir arazideki bileğini kesip kendini ağaca...

Elazığ’da intihar

ELAZIĞ (İHA) – Elazığ’da bir genç, kendisini ağaca asarak intihar etti.Olay, Merkez Bağlarca köyü Karaçalı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 18 yaşındaki A.S., köyde bulunan boş bir arazideki bileğini kesip kendini ağaca...

13 Mart 2018 Salı 23:41
Elazığ’da intihar

ELAZIĞ (İHA) – Elazığ’da bir genç, kendisini ağaca asarak intihar etti.

Olay, Merkez Bağlarca köyü Karaçalı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 18 yaşındaki A.S., köyde bulunan boş bir arazideki bileğini kesip kendini ağaca astı. Ağaçta asılı genci gören vatandaşlar, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, gencin hayatını kaybettiğini belirledi.

Cumhuriyet savcısı ve jandarma ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından gencin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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