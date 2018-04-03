Elazığ’da ilkbahar güzelliği

İlkbaharın gelmesiyle Elazığ, rengarenk lale ve çiçeklerle ayrı bir güzelliğe büründü.

Elazığ Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından sonbaharda toprakla buluşturulan renk renk lale, nergis ve sümbüller, şehrin park, yeşil alan, meydan, bulvar ve caddelerin yan bantları ile orta refüjlerini,çiçek bahçesine dönüştürdü. Şehir estetiğine katkı sunmak amacıyla dört bir yanına farklı desenlerde işlenen laleler, kentte ayrı bir güzellik katıyor.

Baharla birlikte evlerinden dışarı çıkan vatandaşlar, rengarenk çiçeklerin arasında yürüyüş yapıyor.