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Elazığ’da ilaçlama çalışması

Elazığ’da belediyeye bağlı ekipler, belirli bölgelerde ilaçlama çalışması yaptı.Elazığ Belediyesi tarafından havaların ısınması ve insanların dış mekanları daha fazla kullanmaya başlamasıyla birlikte, insan sağlığını tehdit...

Elazığ’da ilaçlama çalışması

Elazığ’da belediyeye bağlı ekipler, belirli bölgelerde ilaçlama çalışması yaptı.Elazığ Belediyesi tarafından havaların ısınması ve insanların dış mekanları daha fazla kullanmaya başlamasıyla birlikte, insan sağlığını tehdit...

16 Nisan 2018 Pazartesi 17:02
Elazığ’da ilaçlama çalışması

Elazığ’da belediyeye bağlı ekipler, belirli bölgelerde ilaçlama çalışması yaptı.

Elazığ Belediyesi tarafından havaların ısınması ve insanların dış mekanları daha fazla kullanmaya başlamasıyla birlikte, insan sağlığını tehdit eden faktörlerle mücadele etmek üzere şehir genelinde kapsamlı bir ilaçlama çalışması başlatıldığı bildirildi.

Yapılan açıklamada,"Çevre sağlığı açısından hiçbir yan etkisi bulunmayan biyolojik ilaçlarla birlikte sivrisineklerin ve haşerelerin üreme noktaları olan çöp konteynerleri, kanalizasyon, mazgal ve rögar kapakları, dere yatakları, göletler ve kuyular gibi her türlü sulak alanda ilaçlama çalışması gerçekleştirdi.Ekipler ayrıca vatandaşların yoğun olarak kullandığı park,bahçe gibi açık ve yeşil alanlarda da yaprak sineği, ağaç biti gibi çeşitli haşerelere yönelik ilaçlama çalışması yaptı. Vatandaşlarımızın huzuru ve sağlığı için ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarının belirli periyotlarla sürdürülecek"denildi.
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