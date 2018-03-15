Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 10°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
117202
ALTIN
164.850
DOLAR
3.8974
STERLİN
5.4297
EURO
4.7997

Elazığ’da ‘Huzur 23’ Uygulaması

Elazığ polisinin eş zamanlı yaptığı asayiş uygulamasında bin 750 şahıs sorgulandı, 13 araç sürücüsüne toplam 14 bin 934 lira para cezası kesildi.Elazığ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, önleyici tedbirler dahilinde suç işlenmesinin...

Elazığ’da ‘Huzur 23’ Uygulaması

Elazığ polisinin eş zamanlı yaptığı asayiş uygulamasında bin 750 şahıs sorgulandı, 13 araç sürücüsüne toplam 14 bin 934 lira para cezası kesildi.Elazığ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, önleyici tedbirler dahilinde suç işlenmesinin...

15 Mart 2018 Perşembe 23:49
Elazığ’da ‘Huzur 23’ Uygulaması

Elazığ polisinin eş zamanlı yaptığı asayiş uygulamasında bin 750 şahıs sorgulandı, 13 araç sürücüsüne toplam 14 bin 934 lira para cezası kesildi.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, önleyici tedbirler dahilinde suç işlenmesinin önlenmesi ve kentin asayişini sağlanması amacıyla “Huzur 23 Asayiş Uygulaması" yaptı. Çok sayıda polisin katıldığı uygulamada umuma açık istirahat ve eğlence yerleri eş zamanlı denetlendi, kentin giriş çıkışlarında ise araçlar kontrol edildi. 3 noktada yapılan sabit yol uygulaması ve 128 umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinde bin 750 şahıs ile 80 araç sorgulandı. Sorgulamalarda, 1 şahsa bulundurma ruhsatlı silahı üzerinde taşımaktan işlem yapılırken, 13 araç sürücüsüne toplam 14 bin 934 lira ceza kesildi, 2 araç ise trafikten men edildi.

İş yerlerine yönelik olarak yapılan denetimlerde ise, 2’sine kimlik bildirimsiz işçi çalıştırmaktan, 4’ünede kapalı alanda sigara içirtmekten işlem yapıldı. 8 kişiye de kapalı alanda sigara içmekten 992 TL idari para cezası uygulandığı bildirildi.

Son Güncelleme: 16.03.2018 00:25
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başkan Yanılmaz,"Bir işveren olmanızı istiyoruz"
Başkan Yanılmaz,"Bir işveren olmanızı istiyoruz"
Elazığ’da teras katında yangın
Elazığ’da teras katında yangın
Geleceğin doktorları, silahlı saldırıda ölen Başhekimi mezarı başında andı
Geleceğin doktorları, silahlı saldırıda ölen Başhekimi mezarı başında andı

banner29

banner47

Galeriler Videolar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Busabah Malatya

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim