Elazığ’da GARD ormanı oluşturuldu

Elazığ’da kronik solunum yolu hastalıklarına dikkat çekilmesi amacıyla fidan dikilerek GARD ormanı oluşturdu.

Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü ve Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Kronik Hava Yolu Hastalıklarını Önleme ve Kontrol Programı kapsamında Sağlık Bilimleri Üniversitesi Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi Rızaiye Hizmet Kampüsünde GARD ormanı oluşturuldu. Oluşturulan orman da toplumsal bilincin arttırılması amacıyla diğer ormanlardan farklı olarak polen yönünden daha seçici ve solunum yollarına zararsız fidanlar dikildi.

Etkinliğe İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Cahit Polat, sağlık çalışanları, kamu kurum temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Öteyandan etkinlikte, dünyada hava kirliliğinin 7 milyon kişinin erken ölümüne neden olduğu, 8 kişiden birinin hava kirliliğine bağlı nedenlerle hayatını kaybettiğinin saptandığı belirtildi.