Elazığ’da 4 bin 170 paket kaçak sigara ele geçirildi

Elazığ’da yolcu otobüsüne zulalanmış 4 bin 170 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Elazığ İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, kaçakçılıkla mücadele kapsamında Diyarbakır yolu üzerinde Maden ilçesi Gezin Karakol Komutanlığı önünde çalışma yaptı. Yapılan çalışmada durdurulan bir otobüse tütün ve narkotik köpeği ’Akça’ ile arama yapıldı. Aramada narkotik köpeği bazı bölmelere tepki verdi. Kapalı bölmeleri açan ekipler 4 bin 170 paket sigara ele geçirdi.

Kaçak sigara ile ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.