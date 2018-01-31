Elazığ’da 26 bin hacı adayı kurayı bekliyor

Elazığ’da bu yıl içerisinde 2 bin 600 başvuru aldıklarını belirten İl Müftüsü Yusuf Sarıkaya toplamada 26 bin hacı adayının kura beklediğini söyledi.

2018 yılı hac kura çekimleri yarın saat 11.00’da Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonunda bilgisayar ortamında çekilecek. İl Müftülüğü Konferans salonunda canlı verilecek olan kura sonuçları diyanetin internet sitesinden de yayınlanacak. Toplamda 26 bin hacı adayının olduğu Elazığ’da yaklaşık bin aday hacca gidecek. Kura sonucu kesin kayıt hakkı elde eden adaylar kayıtlarını 05-16 Şubat tarihleri arasında yapabilecekken, şehit ve gazilik kontenjanı ile hacca gitmek isteyenler adaylar ise kayıtlarını 22 Şubat- 02 Mart tarihleri arasında yapacak.

Kura çekimlerinin yarın Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonunda bilgisayar ortamında çekileceğini dile getiren İl Müftüsü Yusuf Sarıkaya, “Aynı zamanda İl Müftülüğü Konferans salonundan da takip edebilecekler. Kura sonuçlarını internet üzerinden kimlik bilgileri ile öğrenebilecekler. Oradan alamazlarsa bizde buradan yardımcı olacağız. 5 Şubat 2018 tarihinde alınan belgelerle 5-16 Şubat tarihleri arasından kesin kayıtlar yapılacak. Bu kesin kayıt döneminde kaydını yaptırmayan daha sonra herhangi bir hak iddiasından bulunamaz. Dikkatle takip etsinler. Haccın en önemli özelliği sabırdır. Şehitlerin anne baba, eş ve evlenmemiş çocukları, gazi ve eşleri ile gazilerden bekar ve dul olanlar tek başına gidemeyecek durumda ise yanlarına bir refakatçı alabilecek. Yakını olması şart değil. Şehit ve gazilik kontenjanı ile hacca gitmek isteyenler Diyanet İşleri Başkanlığı oda tercihli konaklama türüne ait hac ücretlerini ödemeleri kaydı ile 22 Şubat- 2 Mart tarihleri arasında kesin kayıt yapacaklar. Bu şehit ve gazi yakınlarından kuraya katılmayalar içindir. Bunun dışında kayıtlar 5-16 Şubattır” dedi.

Bugüne kadar müracaat eden toplam hacı adayı sayısının 26 bin olduğunu aktaran Sarıkaya, “Bu sene müracaat eden ise 2 bin 600 civarındadır. 10 yıldır kaydı olan hacımız için 10 çarpı 10 yapılıyor ve ismi 100 defa kuraya konuyor. Bu sene kayıt olan ise bir defa ismi konuyor. Gecen sene bin 26 hacımız hacca gitti. Bu sene ise yaklaşık bin civarında hacı adayı hacca gidecek” diye konuştu.