Elazığ TSO’da seçim takvimi belli oldu

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odasında (Elazığ TSO) seçimler, 01 Nisan 2018 tarihinde yapılacağı bildirildi.

Elazığ TSO Yönetim Kurulu 12 Şubat 2018 tarihinde yaptığı olağanüstü Yönetim Kurulu Toplantısı ile oda organ seçimlerinin 01 Nisan 2018 tarihinde yapılması kararını aldı.

Seçimlerin camiaya, Elazığ’a ve iş dünyasına hayırlı olması temennisinde bulunan Elazığ TSO Başkanı İdris Alan, “21 Eylül 2017 tarihli ve 2017/10828 Sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla, 2017 yılı Ekim-Kasım aylarında yapılması gereken Oda-Borsa seçimleri, 2018 yılı Nisan ayına ertelenmişti. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) hem Bakanlar Kurulu’nun seçim takvimini hem de erteleme kararını resmi olarak tüm bağlı Oda-Borsalara bildirmiş ve Türkiye genelindeki 365 Oda-Borsa bu karara uyarak seçimler için 2018 yılı Nisan ayını beklemiştir. Bu takvime uyarak bugün yönetim kurulumuz olağanüstü toplanmış ve seçim kararı almıştır. Yönetim kurulumuz oda seçim tarihini Nisanın ilk haftası olarak belirlemiştir. Yüksek Seçim Kurulu’nun da onay vermesi halinde oda organ seçimlerimizi 01 Nisan 2018 Pazar günü yapmayı planlıyoruz” dedi.

27 Şubat 2015 tarihinde göreve geldiğini dile getiren Başkan Alan, “Görevde bulunduğumuz süreç içerisinde üyelerimizi utandıracak hiçbir çalışmanın içinde olmadık. Üyelerimizin sorunlarının çözümü, ilimiz ekonomi ve sanayisinin önünü açma noktasında kararlıkla mücadele ettik. İşgal ettiğimiz makamların vebalini hep omuzlarımızda hissederek Allah rızası için çalıştık. Üyelerimizi temsil noktasında bugün çok yoğun bir teveccüh görmekteyiz. İnşallah bu ilgi ve teveccühe layık olacak şekilde bir dönem daha güçlü bir ekiple Elazığ iş dünyasına ve kadim şehre hizmet vermek istiyoruz” şeklinde konuştu.