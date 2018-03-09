Elazığ TSO Başkanı Alan, oda üyeleriyle bir araya geldi

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası (Elazığ TSO) Başkanı İdris Alan, oda üyeleriyle bir araya geldi.

Elazığ TSO Başkanı İdris Alan ve beraberindeki ekip, üye buluşmaları kapsamında Çarşı Mahallesi, Kapalı Çarşı, Şıra Pazarı, Hacı Hayri Caddesi, Mimar Sinan Caddesi, Bankalar Caddesi ve civarındaki oda üyelerini ziyaret ederek görüş alışverişinde bulundu.

Odanın yaklaşık 7 bin üyesi olduğunu belirten Elazığ TSO Başkanı İdris Alan, “Gönül ister ki tüm bu işyerlerini bir bir ziyaret ederek tüm üyelerimizin elini sıkalım. Ancak unuttuğumuz, gidemediğimiz yada gidip de yerinde bulamadığımız üyelerimizden helallik istiyorum. 7 bin üyemizin hepsi bizim için aynı öneme ve yakınlığa sahip. Elazığ ticaretinin kalbi olarak kabul edilen merkezdeki işyerlerimizi ziyaret ettik. Çok yoğun bir ilgi ve sıcak karşılamalarla üyelerimiz bizleri bağrına basmaya devam ediyor. Gösterilen bu ilgi bizim hizmet dönemimiz içerisinde doğru işler yaptığımızın ve üyelerimizin güvenini kazanmamızın çok önemli bir göstergesi olmuştur. Gittiğimiz her yerde kendimizi ifade etmemize çok şükür üyelerimiz fırsat dahi vermeden ‘Başkan biz sizin neler yaptığınızı ve cesaretinizi gördük’ gibi ifadelerle işimizi kolaylaştırmakta ve duymuş oldukları güveni çok açık bir şekilde dile getirmektedirler. Üyelerimizin bizlere göstermiş olduğu bu teveccüh yükümüzü ağırlaştırmakta ve sorumluluklarımızı bir kat daha artırmaktadır” dedi.

Üyelerinin çeşitli sorunları ve sıkıntıları olduğunu dile getiren Başkan Alan, “Değişen ticaret koşulları, müşteri profilinin değişmesi ve ticaret alışkanlıklarının farklılık göstermesi, Elazığ ticaretinin kalbi olan bu mekanları bugün zor durumda bırakmıştır. Bizim özellikle halkımızdan beklentimiz alışverişlerinde yerel markalar ve işyerlerinin tercih edilmesi, kamu alımlarında yerli işletmelerimizden alımların yapılmasıdır. Bunlar sağlanmadığı takdirde başta küçük esnaflar olmak üzere yerel işletmelerimizin sıkıntıları devam edecektir. Bu hususta çok sayıda kamu kurum ve kuruluşu ile yerel yönetimlere yazılı ve sözlü taleplerimiz oldu. İnşallah önümüzdeki süreç içerisinde bu konuda bir kampanya yaparak bir yıl boyunca sürekli bu hususu gündemde tutmaya gayret göstereceğiz” diye konuştu.