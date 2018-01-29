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Elazığ amatöründen Mehmetçiğe destek

Elazığ’da amatör kümede mücadele eden takımlar Mehmetçiğe, açtıkları pankartla destek oldu.Elazığ 1. Amatör Küme Futbol Ligi’nde mücadele eden takımlar haftasonu oynadıkları maçlara TSK’nin Afrin’e düzenlediği Zeytin Dalı Harekatında...

Elazığ amatöründen Mehmetçiğe destek

Elazığ’da amatör kümede mücadele eden takımlar Mehmetçiğe, açtıkları pankartla destek oldu.Elazığ 1. Amatör Küme Futbol Ligi’nde mücadele eden takımlar haftasonu oynadıkları maçlara TSK’nin Afrin’e düzenlediği Zeytin Dalı Harekatında...

29 Ocak 2018 Pazartesi 14:05
Elazığ amatöründen Mehmetçiğe destek

Elazığ’da amatör kümede mücadele eden takımlar Mehmetçiğe, açtıkları pankartla destek oldu.

Elazığ 1. Amatör Küme Futbol Ligi’nde mücadele eden takımlar haftasonu oynadıkları maçlara TSK’nin Afrin’e düzenlediği Zeytin Dalı Harekatında olan Mehmetçiklere destek pankartıyla çıktı. Elazığ Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından hazırlatılan ve oyuncuların ellerinde taşıdıkları ‘Kalbimiz ve Duamızla Mehmetmetçiklerimizin Yanındayız’ pankartı tribünlerden büyük alkış aldı.
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