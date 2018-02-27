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ÇEKTİĞİ VİDEO ONU FENOMEN YAPTI

Elazığ’da yaşayan İsa Sezeroğlu 4 yıl önce çektiği videoyu yeğeninin sosyal medyada paylaşmasıyla fenomen oldu.

ÇEKTİĞİ VİDEO ONU FENOMEN YAPTI

Elazığ’da yaşayan İsa Sezeroğlu 4 yıl önce çektiği videoyu yeğeninin sosyal medyada paylaşmasıyla fenomen oldu.

busabahh
busabahh
27 Şubat 2018 Salı 11:29
ÇEKTİĞİ VİDEO ONU FENOMEN YAPTI

Elazığ’ın Palu ilçesinin Bozçanak Köyü’nde yaşayan 50 yaşındaki İsa Sezeroğlu, 4 yıl önce çektiği Deregozer Şelalesi’ni yeğeni Selahattin Sezeroğlu’nun sosyal medyada paylaşması ile biranda Türkiye’de tanındı. Köyde mütevazi bir yaşam süren, kendine yetecek kadar arı kovanı, 1 ineği bulunan 4 çocuk babası Sezeroğlu’nun çektiği video sosyal medyada milyonlarca beğeni topladı.Hatta paylaşımı tüm televizyonlarda yayınlanan reklam haline getirildi.

İSTEMEDEN OLDU AMA İYİ OLDU

Şelale videosunu 4 yıl önce çektiğini belirten İsa Sezeroğlu, “Çektiğim video telefonumda kalmıştı. Geçen sene hacca gittim. Yeğenim Selahattin Sezeroğlu yeni bir ev aldı, bende onu ziyarete gittim. Bana televizyonun telefondaki görüntüleri gösterdiğini söyledi. Bende hacda telefonumla çektiğim görüntüleri bana izlet dedim. Telefonumu televizyona bağlayınca şelale videosunu gördü. Bütün ısrarlarıma rağmen videoyu sosyal medyada paylaştı. Ertesi gün Elazığ şehir merkezine gittiğimde baktım herkes benden bahsediyor. İş işten geçmişti, videom tutulmuştu. İstemeden oldu ama güzel oldu. Olacağı varmış, güzel şeyler yaşadım. Sert tepkilerde oldu ama genellikle iyi tepkiler aldım” diye konuştu.

Televizyonu açtığında ekranlarda kendisini gördüğünü dile getiren Sezeroğlu, ”Kendimi televizyonda görüyorum ama hala bana inandırıcı gelmiyor. Ama bu güzel, mükemmel. İleriki zamanlarda güzel reklamlarda oynamak istiyorum. Helal reklamlar olacak. Geçen yıl hacca gitmiş biriyim. Haramdan kaçıyorum. Harama kesinlikle yaklaşmıyorum, bir ürün çürük olursa ben ona dikkat ediyorum. Öyle bir ürünü reklam etmem. Helal reklamlar yapacağım çünkü o para helaldir. Ben İsa Sezeroğlu olarak söz vermeye de çok önem veriyorum. Benim verdiğim söz senet ve tapudan daha ileridir. Ben dürüstlüğü seviyorum” şeklinde konuştu.

İHA

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İsa Sezeroğluçektiği VideoFenomenSOSYAL MEDYA
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