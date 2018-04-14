Bingöl’den gelen öğrenciler Elazığ’ı gezdi

Bingöl’de yüksek okul eğitimini sürdüren öğrenciler, Elazığ’ı gezdi.

BÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu öğrencileri, "Adı Aziz Toprağı Aziz, El-Aziz" projesini hazırlayarak Elazığ’a gezi düzenledi. Proje Koordinatörü Öğretim Görevlisi Hasan Selimoğlu, proje sorumlusu Beyza Yüregil ile proje ekibi Edanur Varol, Esra Bozağaç ve Fatma Aytar koordinasyonunda Elazığ’a gelen öğrenci topluluğu, ilk olarak Harput’u gezdi. Elazığ Belediyesi tarafından tarihi eserlere yönelik sürdürülen restorasyon çalışmaları hakkında da bilgi alan öğrenciler, açık hava müzesi niteliği taşıyan Harput’a hayran kaldıklarını ifade etti.

Daha sonra öğrenciler şehrin yaşam merkezi haline gelen Kültür Parkı da ziyaret etti.

Amaçlarının Elazığ’ı görmek ve kültürünün tanımak olduğunu dile getiren Proje Koordinatörü Öğretim Görevlisi Hasan Selimoğlu,kısa süreliğine de olsa Elazığ’ı ve kültürünü birebir yaşamanın son derece mutluluk verici olduğunu belirtti.