Belediyeden dolandırıcılara karşı uyarı

Elazığ Belediyesi, belediye başkanı ve idarecilerin adını kullanarak yardım topladıklarını ifade eden dolandırıcılara karşı vatandaşları uyardı.

Belediyeden yapılan açıklamada “Son günlerde, belediye başkanı ve yardımcılarımız ile idarecilerimizin adı kullanılarak, yardım adı altında bağış toplandığı yönünde ihbarlar gelmektedir. Elazığ Belediyesinin hiçbir kademesinden yardım ve destek adı altında bağış talebinde bulunulması söz konusu değildir.Vatandaşlarımızın iyi niyetini bu şekilde istismar eden dolandırıcılara karşı kişilerin dikkatli davranmaları ve bu şahıslara kesinlikle itibar etmeyerek, emniyet güçlerine anında haber vermeleri gerekmektedir” denildi.