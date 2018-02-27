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Başkan Yanılmaz;"Milletimiz 28 Şubat’ı, 15 Temmuz’u asla unutmayacak"

28 Şubat ’postmodern darbe’ girişiminin ülke siyasetine kara leke olarak geçtiğini belirten Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, o günün asla unutulmayacağını söyledi.Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, 28 Şubat ’postmodern...

Başkan Yanılmaz;"Milletimiz 28 Şubat’ı, 15 Temmuz’u asla unutmayacak"

28 Şubat ’postmodern darbe’ girişiminin ülke siyasetine kara leke olarak geçtiğini belirten Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, o günün asla unutulmayacağını söyledi.Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, 28 Şubat ’postmodern...

27 Şubat 2018 Salı 17:20
Başkan Yanılmaz;"Milletimiz 28 Şubat’ı, 15 Temmuz’u asla unutmayacak"

28 Şubat ’postmodern darbe’ girişiminin ülke siyasetine kara leke olarak geçtiğini belirten Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, o günün asla unutulmayacağını söyledi.

Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, 28 Şubat ’postmodern darbe’ girişimiyle ilgili açıklama yaptı.

Başkan Yanılma açıklamasında;"Ülke tarihinin unutulmaz olaylarından biri olan’postmodern darbe’ girişimi sadece seçilmişleri hedef alan darbe girişimi olarak değil, toplumun belli bir kesiminin hedef alındığı zulüm olarak hatırlanacaktır" dedi.

Ülkemiz geçmişten günümüze kadar birçok darbe girişimleriyle karşı karşıya kalmıştır diyen Başkan Yanılmaz," Dönemin Başbakanı merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan hocamızı deviren darbeci zihniyet, ’bin yıl’ sürecek dedikleri faaliyetlerini harekete geçirmek istediler. Ama milletin ferasetinin buna engel olacağını hesaplayamayan bu zihniyet bin yıl sürecek dedikleri 28 Şubat’ın üç yıl dahi sürmediğini görmüşlerdir. Sultan Abdulhamit Han döneminden beri ülkemizi karıştırarak çeşitli fitne hareketlerine öncülük eden bu zihniyet, 17-25 Aralık 2013 tarihinde benzer bir girişimde bulunmuş, milletin tokadını yemiştir. Darbe sevicilerin son hamlesi ise 15 Temmuz 2016 tarihinde olmuş, milletin püskürtmesiyle darbeciler yerle yeksan olmuştur. Milletimiz 28 Şubat’ı, 15 Temmuz’u asla unutmayacak ve milli iradenin yanında yer alacaktır”diyerek sözlerini tamamladı.
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