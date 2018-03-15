Başkan Yanılmaz,"Bir işveren olmanızı istiyoruz"

Lojistik eğitim merkezinde kursiyerlerle bir araya gelen Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz,"Gidip herhangi bir işverenin yanında çalışan bir personel olmaktan ziyade, yanında personel çalıştıran bir işveren olmanızı istiyoruz" dedi.

Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, Kalkınma Bakanlığı tarafından desteklenen sosyal destek programı kapsamında kabul edilen Elazığ Belediyesi Lojistik Eğitim Merkezi kursiyerleriyle bir araya geldi.

Kentte özellikle lojistik alanındaki çalışmaları önemsediklerini belirten Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz;" Biz şehrin genel planlamasını yaparken aynı zamanda kentin lojistik merkezlerinin olması noktasında da planlamalarımızı yaptık. Çevre düzenleme planı için ilgili bakanlığımızdan onay alırken, lojistik merkezlerinin olacağı alanları da belirleyerek onay aldık. Bu alanlarla birlikte Elazığımız da girişimcilik kurslarının artması, gençlerimizin iş sahibi olması, gençlerimizin işveren olmasıyla ilgili başta EBEGEM bünyesinde birçok çalışmalarımız yer aldı. Yine valiliğimizle birlikte birçok SODES projelerine de imza attık. Bu projelerimizin bir çoğu da ödüllü projeler oldu. Arzumuz şudur, gidip herhangi bir işverenin yanında çalışan bir personel olmaktan ziyade, yanında personel çalıştıran bir işveren olmanızı istiyoruz. Bu çerçevede hükümetimizin özellikle 18-30 yaş arasındaki gençlere vermiş olduğu birçok imkanlar var. Bu imkanlardan mutlaka faydalanın. Devletimiz iş kuran bir gencimize 50 bin lira hibe veriyor, 100 bin lira da faizsiz, uzun süreli ve geri ödemeli kredi olarak katkı sağlıyor. Yani siz 18-30 yaş arasında bulunan gençler olarak bismillah dediğinizde Devletin vereceği 150 bin lira cebinizde oluyor. İnşallah her biriniz işinizi kurarsınız. Her biriniz yanınızda 5-10 kişiyi de istihdam edersiniz"ifadelerini kullandı.

Daha sonra Başkan Yanılmaz, kursiyerlere tablet hediye etti.

Elazığ Valiliği ile yapılan protokol ile hayata geçirilen Elazığ Belediyesi Lojistik Eğitim Merkezi’nde bilgisayar kullanma, döküman hazırlama, dağıtım planlaması, dağıtım süreci, dağıtım maliyetleri ve fiyatlandırma konularını kapsayan eğitimlerin verildiği, eğitimlerin ardından 30 günlük bir staj eğitimi yapılacağı aktarıldı.