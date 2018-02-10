Bakır kazanları çalan hırsız tutuklandı

Elazığ’da bakır kazanları çalan hırsız jandarma ekipleri tarafından yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, merkeze bağlı Yurtbaşı beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hırsızlar bakır kazanları çaldı. Bunun üzerine Elazığ İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında hırsızlık olayını gerçekleştiren A.G. ile birlikte 4 kişi belirlenerek gözaltına alındı.

Hırsızlık olayı ile ilgili ifadeleri alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi, Şüphelilerden A.G. tutuklanırken, diğer 3 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

Jandarma ekipleri çalınan bakır kazanları bularak sahibine teslim etti.