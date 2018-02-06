Arıcılara bin 218 kovan desteği

Elazığ’ın Keban ilçesinde 58 arıcıya, yüzde 70 hibeyle bin 218 kovan verildi.

Keban İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından bakanlığa sunulan "Organik Arıcılığı Geliştirme Projesi" yüzde 70 hibeyle kabul edildi. Proje kapsamında ilçede kovan dağıtım töreni gerçekleştirildi. Törene ilçe Kaymakamı Hayrettin Baskın, Belediye Başkanı Fethiye Atlı, İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdür Vekili Vedat Ergün, İlçe Müdürü Ziyaddin Seçkin, Arıcılar Birlik Başkanı Fırat Canbay ve çok sayıda üretici katıldı.

Türkiye’nin dünyada mevcut olan ballı bitki tür ve çeşitlerinin yüzde 75’ine sahip olduğuna dikkat çeken Müdür Vekili Vedat Ergün"Ayrıca zengin florası arı yetiştiriciliğine uygun iklimi 4.5 milyon koloni varlığıyla büyük bir potansiyele ve arıcılık birikimine sahiptir. İlimizde 65 bin adet koloni ile 900 aile esas veya ek gelir kaynağı olarak arıcılık yapmaktadır. Maden ve Sivrice İlçemizden sonra şimdi ise Keban İlçemize kovan dağıtımı gerçekleştiriyor" dedi.

İlçede 3 bin 773 adet fenni kovan bulunduğunu anımsatan ilçe müdürü Ziyaddin Seçkin ise," Bakanlığımızca 2017 yılında yaklaşık 37 bin TL arıcılarımıza destekleme ödemesi gerçekleştirdik. İlçe müdürlüğümüzce 2017 yılında bakanlığa sunmuş olduğumuz 185 bin 600 TL bütçeli projemiz desteklenmiş olup yüzde 70’i bakanlığımız yüzde 30’u çiftçilerimizin katkısıyla bugün ilçemizde hayata geçiyor. Proje kapsamında 58 arıcımızın her birine 20 adet kovanımızın dağıtımı yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Daha sonra proje kapsamında yüklenici firma tarafından ilçeye getirilen kovanlar, arıcılara teslim edildi.