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Ambulansla kamyon çarpıştı: 1 yaralı

Elazığ’da ambulansla kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.Kaza, Elazığ-Bingöl Karayolunda bulunan Organize Sanayi Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karakocan ilçesinden merkeze kalp hastası taşıyan...

Ambulansla kamyon çarpıştı: 1 yaralı

Elazığ’da ambulansla kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.Kaza, Elazığ-Bingöl Karayolunda bulunan Organize Sanayi Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karakocan ilçesinden merkeze kalp hastası taşıyan...

07 Mart 2018 Çarşamba 18:28
Ambulansla kamyon çarpıştı: 1 yaralı

Elazığ’da ambulansla kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ-Bingöl Karayolunda bulunan Organize Sanayi Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karakocan ilçesinden merkeze kalp hastası taşıyan T.D. idaresindeki 23 DH 112 plakalı ambulans ile Y.T. idaresindeki 44 BL 698 plakalı kamyon çarpıştı. Kazada ambulansta bulunan hastanın refakatçisi yaralandı.

Yaralı ve hasta olay yerine sevk edilen başka bir ambulansla Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme yaptı.
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