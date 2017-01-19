19 Ocak 2017 Perşembe

Zirai traktörlerde ilave gümrük vergisi

Tekerlekli zirai traktörler ve dizel motorların da aralarında bulunduğu bazı ürünlerin ithalatında yüzde 5,8 ile yüzde 30 arasında değişen oranlarda ilave gümrük vergisi uygulanmasına karar verildi.

19 Ocak 2017 Perşembe 12:28
Zirai traktörlerde ilave gümrük vergisi
  Tekerlekli zirai traktörler, içten yanmalı dizel ve yarı dizel motorların da aralarında bulunduğu bazı ürünlerin ithalatında yüzde 5,8 ile yüzde 30 arasında değişen oranlarda ilave gümrük vergisi uygulanacağı Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yayımlandı.
  Karara göre, AB ve EFTA üyesi ülkelerin yanı sıra İsrail, Makedonya, Bosna-Hersek, Fas, Batı Şeria ve Gazze Şeridi, Tunus, Mısır, Gürcistan, Arnavutluk, Ürdün, Şili, Sırbistan, Karadağ, Kosova, Morityus, Moldova, Güney Kore ve Malezya dışındaki ülkelerden ithal edilen dökme demirden ince ve kalın boru, içten yanmalı dizel ve yarı dizel motor, tekerlekli zirai traktörler, döner deplasmanlı pompalar, elektrik motorları ve jeneratörler, vites kutuları, diferansiyelli hareket ettirici akslar gibi ürünlerin ithalatında yüzde 5,8 ile yüzde 30 arasında değişen oranlarda ilave gümrük vergisi uygulanacak.
İHA
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