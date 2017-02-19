Şubenin açılış törenine; Malatya Milletvekilleri Öznur Çalık ve Nurettin Yaşar, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanıapple-converted-space"> Hasan Hüseyin Erkoç, Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Şevket Keskin, Ziraat Katılım Bankası Genel Müdürü Osman Arslan, İl Müftüsü Ümit Çimen, Resmi Kurum ve Kuruluş Müdürleri ile vatandaşlar katıldı.

KATILIM BANKACILIĞINI ANLATTI

Açılışta konuşan Ziraat Katılım Bankası Genel Müdürü Osman Arslan, bankanın ilk şube açılışını 29 Mayıs 2015 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirildiğini ve Malatya’da da 44’üncü şubenin açılışını gerçekleştirdiklerini ifade etti. Arslan konuşmasında, katılım bankacılığı hakkında bilgiler verdi.

CUMHURBAŞKANI BAŞLATMIŞTI

Daha sonra Büyükşehir Belediye Başkanı Çakır, Malatya Milletvekilleri Öznur Çalık ve Nurettin Yaşar açılışa özel birer konuşma gerçekleştirdi. Son olarak kürsüye Malatya Valisi Mustafa Toprak geldi. Vali Toprak, törene katılanlara hitap ederek “Öncelikle bu güzel yatırımın ilimize, ülkemize, bankacılık sektörüne hayırlı olmasını diliyorum. Elbette ki; 2015 yılı içerisinde Sayın Cumhurbaşkanımızın başlattığı bir proje olan katılım bankacılığının ülkemizde devreye sokulması ile kurulan Ziraat Katılım Bankası’nın 44 no'lu şubenin adıyla da müsenna olan bu şubesi inşallah ilimize, ülkemize, ticaret hayatına, insanlarımıza önemli katkı sağlayacaktır” dedi.

YASTIK ALTI PARALAR ÇIKMIYOR

Türkiye’de tasarruf oranı düşük olan yastık altındaki paraların bankacılık sistemi içerisine giremediğini vurgulayan Vali Toprak, “İnsanlarımızın hissiyatı, hassasiyeti ve inançlarından gelen birtakım özel duyguları var. Bu anlamda bu katılım bankacılığının, Ziraat Katılım Bankacılığı ülkemizde tasarruf oranının yükselmesine, yastık altındaki paraların insanların inancı ile ihtiyati ile birlikte ekonomiye kazandırılmasına vesile olacaktır. Bizim milli paramızla burada oluşturduğumuz bu tasarrufla birlikte katılım bankacılığı sayesinde yurtdışından büyük meblağlarla gerçekleştirdiğimiz borçlanma da ortadan kaldırılacaktır” şeklinde konuştu.

TİCARİ HAYATTA GELİŞMELER VAR

Özellikle Malatya'da son yıllarda ticari hayatta önemli gelişmeler olduğunu savunan Toprak, “Göstergeler, bunu gösteriyor. Bir taraftan sıcak para gelirken; bir taraftan da devletimizin, hükümetimizin önemli yatırımları, kamu yatırımları gerçekleşiyor. Yine devletimizin teşvikleri ile birlikte özellikle Cazibe Merkezi Programı’nın da devreye girmesiyle birlikte özel sektör yatırımları Malatya endeksli olmak üzere diğer illerimizde de gelişmeler sağlanacak. Tüm bu gelişmelerin kaynağında ve temelinde para var ve o parayı da inancıyla ve hissiyatıyla birlikte değerlendirmek isteyen insanlarımızın istediği yönde gelişen bir bankacılık sektörü olan katılım bankacılığı var. Ziraat Katılım Bankacılığı’nın Malatya'mıza da, ülkemize de önemli bir katkı sağlayacağını biliyorum, teşekkür ediyorum, hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” diyerek konuşmasını noktaladı.

İl Müftüsü Çimen’in okuduğu duanın ardından banka şubesinin açılışı gerçekleştirildi.

HABER MERKEZİ