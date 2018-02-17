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''Zeytin Dalı Harekatı ekonomiyi etkilemedi''

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Zeytin Dalı Harekatı'nın ekonomiyi etkilemediğini belirterek, "Piyasalarda olumsuz bir havanın olduğunu görmüyoruz. Dolayısıyla bir anlamda ekonomiye olumlu bir katkısının da olduğunu söyleyebiliriz göreceli olarak" dedi. 

''Zeytin Dalı Harekatı ekonomiyi etkilemedi''

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Zeytin Dalı Harekatı'nın ekonomiyi etkilemediğini belirterek, "Piyasalarda olumsuz bir havanın olduğunu görmüyoruz. Dolayısıyla bir anlamda ekonomiye olumlu bir katkısının da olduğunu söyleyebiliriz göreceli olarak" dedi. 

busabahh
busabahh
17 Şubat 2018 Cumartesi 15:03
''Zeytin Dalı Harekatı ekonomiyi etkilemedi''

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Malatya’da Yeşiltepe semtinde bulunan Cumhuriyet, Atatürk ve Gazi Mahallesi Muhtarlıklarını ziyaret etti. Burada mahalle muhtarları ile görüşen Tüfenkci, gündeme ilişkin de bazı değerlendirmelerde bulundu. Tüfenkci, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Özgür Suriye Ordusu ile birlikte Afrin’de teröristlere yönelik sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekatı'nın hedeflendiği gibi başarıyla sürdüğünü söyledi.
Harekatın tamamen bölgedeki terör örgütlerine yönelik düzenlendiğini vurgulayan Tüfenkci, harekatta sivillerin zarar görmemesi için azami dikkat gösterildiğini belirtti. Operasyon sonrasında Afrin'i, Afrinliler'e teslim edeceklerini söyleyen Bakan Tüfenkci, bölgede oynanan tüm oyunlara rağmen Türkiye'nin kendine yakışan tavrıyla harekatı başarıyla sürdüreceğini ifade etti.


Zeytin Dalı Harekatı'nın ekonomiye yansıması hakkında da değerlendirmelerde bulunan Tüfenkci, "Bu operasyonların esasında 2018'de bütçelemesini yapmıştık. Milli savunmaya ayırdığımız payı yüzde 40'lara varan oranda yükseltmiştik. Şu ana kadar bütçenin dışında öngöremediğimiz önemli bir yük de getirmemiştir. Baktığımız zaman da piyasalarda olumsuz bir havanın olduğunu görmüyoruz. Dolayısıyla bir anlamda ekonomiye olumlu bir katkısının da olduğunu söyleyebiliriz göreceli olarak. Yine inşallah bu operasyonlar başarıyla bittiğinde sınırımızın yanı hemen başında terörün kontrol ettiği bir ticaretten Türkiye'yle ticaret yapan, alışveriş yapan, ihtiyaçlarını gören bir bölgeyi de Türkiye olarak bizler bu operasyonlar sonunda oradaki verimli toprakların Afrinliler tarafından kullanılmasıyla beraber olumlu yansıyacağını da düşünüyoruz" ifadelerini kaydetti.

"Dünya e-ticarete kayıyor"
Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Çin ziyareti ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Bakan Tüfenkci, Çin’in güçlü bir ekonomiye sahip olduğunu anımsattı.
Türkiye'nin hem Avrupa hem de Asya ülkesi olması dolayısıyla kendisine göre Çin ile olan görüşmelerin daha da arttırılması gerektiğinin ifade eden Tüfenkci, dünyanın e-ticarete kaydığı bir dönem içerisinde Çin'de gerçekleştirilen Birinci Küresel Sınır Aşan E-Ticaret Konferansını'nın önemli olduğunu söyledi.


Bakan Tüfenkci, Türkiye'den Çin'e 2 milyar dolarlık ihracat, yaklaşık 22 milyar dolarlık ise ithalatın olduğunu belirterek şunları söyledi:
"Bu 20 milyar dolarlık farkın kapatılması gerektiğini, onlar da 2018'in ekim ayı içerisinde ithalat EXPO fuarı düzenleyeceklerini Türkiye'nin de buna katılması gerektiğini belirttiler. Ekonomi Bakanlığımızın çalışmasıyla güçlü bir şekilde oraya katılacağız. Çin'in özellikle gümrüklerde Türkiye'ye yaşatmış olduğu tarife dışı engelleri de konuştuk. Bununla ilgili teknik heyetlerin çalışma yapması kararını aldık" diye konuştu.
Toplantıya Vali Ali Kaban, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı ve muhtarlar katıldı.

İHA

Anahtar Kelimeler:
Gümrük Ve Ticaret Bakanı Bülent TüfenkciZeytin Dalı HarekatıEkonomiPiyasalar
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