ZAM ŞAMPİYONU SALATALIK OLDU

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılı Ocak ayı fiyatı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre; en fazla artan ürün yüzde 25,11 artış gösteren salatalık olurken, fiyatı yüzde 25 artan köprü geçiş ücreti ikinci, fiyatı yüzde 23,17 artan Otoban geçiş ücreti üçüncü sırada yer aldı.

Fiyatı en fazla artan ürünler sıralaması şöyle gerçekleşti: "Taze fasulye yüzde 19,44, mandalina yüzde 18,81, patlıcan yüzde 15,30, resmi evraklarla ilgili hizmetler yüzde 14,07, magazinler ve dergiler yüzde 13,35, nar yüzde 11,14, dolmalık biber yüzde 10,51, muz yüzde 9,54, avukatlık ücreti yüzde 9,09, elektrik ücreti yüzde 8,79, sağlık sigortası yüzde 8,69, kasko ve zorunlu trafik sigortası yüzde 8,00, her türlü ev temizlik aletleri yüzde 7,58, rakı yüzde 6,57, yatak tek kişilik yüzde 6,36, ütü yüzde 6,27 ve oturma odası takımı yüzde 5,30".

KARNABAHAR FİYATI EN FAZLA DÜŞEN ÜRÜN

Ocak ayında fiyatı en fazla azalan ürünler sıralamasında ilk sırada fiyatı yüzde 14,41 düşen karnabahar olurken, ikinci sırada fiyatı yüzde 13,94 düşen internet ücreti oldu. Kadın ceketi de yüzde 13,52 düşüşle üçüncü sırada yer aldı.

Fiyatı en fazla düşen ürünler sıralaması ise şöyle gerçekleşti: "Kabak yüzde 12,06, etek yüzde 11,55, elbise yüzde 10,87, yünlü erkek kabanı yüzde 10,19, kadın botu yüzde 10,05, portakal yüzde 9,23, erkek kazağı yüzde 9,23, kadın gömlek yüzde 8,98, erkek ceketi yüzde 8,80, domates yüzde 7,16, çocuk pantolonu yüzde 7,04, çocuk eşofman yüzde 6,56, erkek takım elbisesi yüzde 6,31, ıspanak yüzde 6,15, yurt dışı bir hafta ve daha fazla süreli turlar yüzde 5,34, telefon görüşme ücreti yüzde 4,78, elektrikli küçük ev aletlerinden tost makinası yüzde 4,57".