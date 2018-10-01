Zam furyasında domates zirvede

Son dönemlerde gıda fiyatlarındaki artış hem vatandaşları hem de esnafları kara kara düşündürüyor. Özellikle mutfakların vazgeçilmezlerinden olan domatesteki gözle görülür artışa birçok esnaf ve vatandaşlar tepki gösteriyor. Pazarda, halde ve marketlerde şu günlerde 4 ila 4,50 TL arasında satılan domates, hakkında konuşan esnaf ve vatandaşlar BUSABAH’a konuştu.

Bazı sebzelerin evlerin vazgeçilmezi olduğunu dile getiren pazarcı esnafı Mehmet Çetin, özellikle domatesin mutlaka evlerde bulunduğunu söyledi.

YERLİ ÜRETİM…

Önceden 4 kilo domates alan birisinin şimdi yarım kilo alabildiğini belirten Çetin, “Yemeklerde, kahvaltıda, salatada domates mutlaka bulunuyor. Ama bu temel gıdanın yüksek fiyatta satılması hem biz esnafları hem de vatandaşları mağdur ediyor. Önceden 4 kilo domates alan bir vatandaş şimdi yarım kilo alıyor. Önceden de domates pahalanırdı ama bir süre sonra düşerdi. Şimdi devamlı yüksek. Bunun sebebinin Malatya’da domates üretiminin olmamasına bağlıyoruz. Yerli domates bu yıl çok az oldu. Vatandaşlar ne salçalık alabildiler ne de turşuluk…” diye konuştu.

YETKİLİLERE ÖNLEM ÇAĞRISI

Pazardaki her şeyin pahalı olduğunu ileri süren Nezaket Doğan ise, “Domates değil tüm sebzeler bağlı. Bu yıl farklı oldu. Dolardan mı yoksa başka bir şeyden mi kaynaklı bilmiyorum ama şunu biliyorum ki artık domates de yiyemeyeceğiz. Umarım yetkililer artan gıda fiyatlarına karşı bir önlem alır” dedi.