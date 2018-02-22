YÜZDE 9’UN ÜZERİNDE BÜYÜME BEKLİYORUZ

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci,İstanbul’da düzenlenen Türkiye Perakende Zirvesi'ne katıldı. Zirvenin açılışında konuşan Tüfenkci, Hükumet olarak perakende sektörüne verdikleri önemden bahsetti ve şunları söyledi:

"Perakende, Türkiye için önemli sektörlerden biri, perakende sektörü ekonominin nabzını tutan önemli sektörlerden birisi. Eğer Türkiye'de ekonomi, ticaret nezle olsa perakende hapşırmaya başlar. Perakende sektörümüzün sorunlarını kapsamlı şekilde, sektörün bütün aktörleri ile birlikte tartışmak istiyoruz. Sorunları beraber masaya yatırmak, beraber çözümler bulmak istiyoruz. Bunu Bakanlık, hükümet politikası haline getirelim istiyoruz."

TÜRKİYE’NİN KONUMU

Türkiye'nin jeopolitik konumu ve lojistik avantajlarını anlatan Bakan Tüfenkci, Türkiye'nin perakende sektörü için çok cazip bir ülke olduğunun altını çizdi. Türkiye’nin enerji hatları ve finans merkezi projeleriyle dikkat çektiğine vurgu yapan Bakan Tüfenkci, “Ülkemizin bir ticaret merkezi olarak öne çıkmasını istiyoruz” dedi.

Tüfenkci, Perakende Zirvesi'nin 'Sektörel Ticaret Zirveleri'nin” ilki olduğunu belirtti ve şöyle konuştu:

“Türkiye ekonomisinde önemli rol üstlenen beş büyük sektör için düzenleyeceğimiz 'SektörelTicaret Zirveleri'nin ilki için bir araya geldik. Bu zirvenin akabinde e-ticaret, beyaz eşya, lojistik ve otomotiv sektörleri ile de bir araya geleceğiz. Perakende güçlü olduğumuz sektörlerden biri. Ülkemiz ticaretine,kayıtlı ekonomisine katkı sağlayan, üreten, istihdam eden perakende ticaret sektörünün büyük pazarlara uzanan bir büyüme stratejisiyle dünya çapında markalar çıkarması, perakende ticaret sektörünü temsil edenlerden en büyük beklentimiz."

AVRUPA'DA İLK 10'UN İÇİNDE

Tüfenkci, sektörün kendi içinde bölünmeler yaşadığına dikkati çekerek, sektörün hep birlikte nasıl büyütüleceğinin tartışılması gerektiğini söyledi.Sektörün bürokrasi gibi birçok alanda yaşadığı sıkıntıları anlatan Bakan Tüfenkci, "Perakende Bilgi Sistemi'ni (PERBİS) inşallah 2019 yılının başında hayata geçirmek istiyoruz. İş yapmayı kolaylaştıran adımları atmamıza rağmen, taşrada ya da tabanda, bir çok kurumun bundan haberi olmadan esnafımıza işlerimizi zorlaştırma adına birçok belgeye boğduğunu görüyoruz. Biz PERBİS'le bu belge sayılarını azaltacağız. Bu çalışma ile istiyoruz ki süreleri 6 güne, maliyetleri de şu ankinin onda birine çekelim" sözlerini kaydetti. (Bülten)