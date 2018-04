YÜZDE 60 ZAM GELİYOR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı genel idarelerde sürekli işçi kadrosuna geçirilen taşeron işçilerin ücretleri, mali ve sosyal haklarının belirlenmesinde esas alınacak Toplu İş Sözleşmesi hükümlerini yayınladığı duyuru ile açıkladı.

Buna göre 1 Ocak ile 30 Haziran 2018 arasında işçilerin 01.01.2018 tarihinde almakta oldukları günlük çıplak ücretlerine aynı tarihten itibaren yüzde 4 oranında zam yapıldı ama bu dönemde bir zam varsa bu işçiler bu zammı alamayacak. Temmuz ve Aralık arasında ise işçilere günlük yüzde 4 oranında zam yapılacak. 2019 ve 2020 için de iki dönemde de toplam yüzde 8`er zam yapılacak.

İşçilere Ocak ve Temmuz aylarında 5’er günlük olmak üzere yılda toplam 10 günlük (5x2=10) ücretleri tutarında ikramiye ödenecek. Bu ödeme, işçinin çalıştığı sürenin bir yıldan az olması durumunda çalışma süresi ile orantılı olarak ödenecek.

ÇOCUK VE YAKACAK YARDIMI UNUTULMADI

İşçilere, üç çocukla sınırlı olmak üzere her bir çocuk için her ay 25 lira çocuk yardımı yapılacak.İşçilere fiilen çalışılan günler için bir öğün yemek verilir. Yemek verilmediği takdirde karar tarihinden itibaren fiilen çalışılan günler için 5 lira tutarında yemek bedeli ödenecek. Ayrıca işçilere her ay 30 lira yakacak yardımı, şoförlere de günde 2 lira direksiyon primi verilecek.

ÇOCUKLARA EĞİTİM PARASI

İşverenler, işçilerin her çocuğu için eğitim derecesine göre 100 ile 140 lira yardım verecek. Bayramşarda da işçilere 75 lira yardım ödenecek. Bunun yanında evlenen işçilere de 140 lira ödenecek.İşçilerin yangın, deprem, sel ve benzeri afetlerden zarar görmeleri halinde bin liraya kadar tabii afet yardımı yapılır. İşçilerin iş kazası sonucu ölümleri halinde yasal mirasçılarına bin 200 lira tutarında; normal ölümleri halinde ise 800 lira tutarında ölüm yardımı yapılır. İşçinin eş, çocuklarının, anne ve babasının ölümleri halinde 300 lira tutarında ölüm yardım yapılacak. Askere gidenlere de 300 lira verilecek.

FAZLA ÇALIŞANA YÜZDE 60 ZAM

Saat 20.00-06.00 arasında yapılan çalışmalar gece çalışmaları kapsamına girerken; güvenlik görevlileri hariç bu saatlerde çalıştırılan işçilere ücretleri yüzde 10 zamlı ödenecek. Ayrıca fazla çalışma ücreti normal ücretin yüzde 60 zamlısı olarak ödenecek.

45 GÜN MAZERET İZNİ

İşçinin talep etmesi ve mazeretinin makul görülmesi hâlinde işverence yılda 45 (kırkbeş) güne kadar ücretsiz mazeret izni verilecek.

