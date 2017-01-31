“Çalışma Hayatında Milli Seferberlik” programı kapsamında Malatya’yı ziyaret eden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Kürşat Arat Başkanlığında Bakanlık bürokratları, dün Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Malatya İl Müdürlüğünde basın toplantısı düzenlediler. Toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Kürşat Arat, SGK Başkan Yardımcısı Muhittin Şahin, Çalışma Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Baş katıldı. Basın toplantısında ilk sözü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Kürşat Arat aldı. Arat, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının çalışma hayatında milli seferberlik başlattığını söyledi.

6 OCAK’TA BAŞLADI

Bu kapsamda Türkiye’nin 4 bir yanında toplantılar gerçekleştirdiklerini kaydeden Arat, “Bu, Sayın Cumhurbaşkanımızın başlattığı milli seferberlik çağrısının karşılığında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının istihdam hayatı ve çalışma hayatı ile ilgili, istihdamın nasıl artırılacağı ve çalışma hayatındaki sorunların nasıl giderileceğine dair bir seferberlik kampanyasıdır. Bu kampanyayı Sayın Bakanımız Mehmet Müezzinoğlu 6 Ocak tarihinde Konya’da başlattı. O tarihten itibaren de bakanlık bürokratlarımız çeşitli ilgili ve bağlı kuruluşlardan olan arkadaşlarımızla birlikte Türkiye’nin dört bir yanına dağılarak toplantılar gerçekleştiriyoruz. Bu kapsam dâhilinde bugün güzel Malatya’mıza gelmiş bulunuyoruz” şeklinde konuştu.

‘ARTI İSTİHDAM’ DİYE BİR PROGRAM BAŞLATIYORUZ

‘İstihdam’ diye bir program başlattıklarını kaydeden Arat, “Bu istihdam seferberliğinin ortaya çıkmasını sağlayan ekonomik şartlar malumunuz. Son iki üç aydan bu yana artan bir işsizlik oranımız bulunmakta. Buna karşı olarak aldığımız bazı tedbirler bulunmakta. ‘Artı İstihdam’ diye bir program başlatıyoruz. Sayın Başbakanımız ve Sayın Bakanımız bunun temel prensiplerini açıkladı ama uygulama esasları üzerine şu anda İŞKUR çalışmakta. Artı istihdamla iş hayatına kazandırılacak yeni kişilere devlet, net asgari ücretin yüzde 50’si oranında bir destek sağlamış olacak. Yani çalışanlar açısından, maaşının yarınsı devlet ödemiş olacak ek istihdam sağlanması durumunda. Bu oranın da sürekliliğini sağlamak için ikinci yılda da yüzde 25 oranında maaşını karşılamaya devam edecek. Bu programın istihdam hayatımızı hareketlendirmesini umut ediyoruz” ifadelerini kullandı.

11’E YAKIN PRİM TEŞVİKİ SİSTEMİMİZ VAR

Cazibe merkezleri programından da bahseden Arat, “Bunun haricinde uygulanmakta olan birçok programımız var. Bunların bir kısmı SGK tarafından uygulanmakta olan prim teşvikleri, AR-GE teşvikleri, engelli teşvikleri gibi, 11’e yakın prim teşviki sistemimiz var. Bunlar özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgemizdeki illerimiz için de ayrıca artırılmış şekilde uygulanmakta. Sayın Başbakanımızın açıkladığı bir Cazibe Merkezleri Programı da bulunmakta. Bu da istihdam hayatına katılıma ve üretime destek verecek şekilde bir teşvik sistemi içermekte. Malatya da bu illerden birisi. Bu anlamda iş hayatına ve işverenlerimize bu hizmetlerimizi aktarmaya geldik” diye konuştu.

BU BÜYÜK BİR KATKI

Daha sonra söz alan teşviklerin devam edeceğini belirten SGK Başkan Yardımcısı Muhittin Şahin ise, “Devlet istihdamda, çalışma hayatında, yeni işe katılımda ‘Ben de varım’ diyerek elini taşın altına koydu. Bu bağlamda Sosyal Güvenlik Kurumu da birçok konuda elini taşın altına koydu. Bugün 6770 Sayılı Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Öngören Kanunu’nu Cumhurbaşkanımız imzaladı ve Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu çerçevede, özellikle istihdamla ilgili üç temel katkı sağlandı. Asgari ücretteki geçen sene artıştan kaynaklanan teşvik sadece bir yıllıktı, bu yıl da o teşvik devam edecek. Bu, işverenlerimiz açısından büyük bir katkı” söylemlerinde bulundu.

KATKI BEKLİYORUZ

“Bugün, istihdamdaki daralmayı açmak için kredi anlamında üç aylık bir prim ertelemesi çıktı” diyen Şahin, şunları kaydetti:

“Ayrıca yapılandırma ilk taksidini ödeyemeyenlere de hem vergi açısından hem sosyal güvenlik primleri açısından yeni bir imkân, erteleme de bugünkü kanunda yayımlanarak, Mayıs ayı sonuna kadar ertelendi. İstihdamı teşvik etmek için devlet elinden geleni yaptı. İşverenlerimizden de bu konuda katkı bekliyoruz. Bir güzel haberimiz de yine bugünkü kanunla yayımlandı. Özellikle memur emeklileri 30 yıl hizmetinden fazla prim alamıyorlardı, tazminatını alamıyorlardı. Anayasa Mahkemesi iptal etmişti ama herkesin bire bir mahkemeye gitmesi gerekiyordu. Bugün itibariyle o da kalktı. Orda şöyle bir usul geliştirdik; 30 yıldan fazla hizmeti olan memur emeklilerinin dilekçe vermeleri gerekiyor. İlk 7 bin 500 liraya kadar olanları üç ay içerisinde ödeyecek Sosyal Güvenlik Kurumu. 7 bin 500 liradan fazla tazminat alacak olanlaraysa gelecek yıl aynı dönemde ödeyecek.”

MUTLU SARIGÜL