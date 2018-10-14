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Yumurta istatistikleri açıklandı

Tavuk yumurtası üretimi Ağustos’ta 1,7 milyar adet olarak gerçekleşti.

Yumurta istatistikleri açıklandı

Tavuk yumurtası üretimi Ağustos’ta 1,7 milyar adet olarak gerçekleşti.

14 Ekim 2018 Pazar 17:17
Yumurta istatistikleri açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılı Ağustos ayı kümes hayvancılığı üretimi istatistiklerini açıkladı. Buna göre; tavuk yumurtası üretimi Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 5,2, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3 arttı.Kesilen tavuk sayısı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 17,3, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,3 azaldı. Ağustos ayında kesilen hindi sayısı ise bir önceki aya göre yüzde 16,1 azalırken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,6 arttı.Tavuk eti üretimi Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 17,6, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,1 azaldı. Ağustos ayında hindi eti üretimi ise bir önceki aya göre yüzde 25,8 azalırken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,4 arttı. (Bülten)

Anahtar Kelimeler:
YumurtaTavuk YumurtasıTavuk Eti üretimi
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