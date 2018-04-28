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Yetiştiriciye 1 Milyar 200 Milyon TL Ödeme

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, "2018 yılı destekleme ödemeleri kapsamında ülke genelindeki 597 bin yetiştiricimize 2 milyon 509 bin baş buzağı için 1 milyar 200 milyon TL’lik ödeme yapacağız” dedi. Söz konusu projeden Malatya da yararlanabilecek.

Yetiştiriciye 1 Milyar 200 Milyon TL Ödeme

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, "2018 yılı destekleme ödemeleri kapsamında ülke genelindeki 597 bin yetiştiricimize 2 milyon 509 bin baş buzağı için 1 milyar 200 milyon TL’lik ödeme yapacağız” dedi. Söz konusu projeden Malatya da yararlanabilecek.

28 Nisan 2018 Cumartesi 09:05
Yetiştiriciye 1 Milyar 200 Milyon TL Ödeme

Bakan Fakıbaba, buzağı destekleme ödemelerine ilişkin yaptığı açıklamada, “Buzağılar, sürülerin yenilenmesini sağlarken işletmeler için de büyük bir gelir kaynağıdır. Süt sığırcılığında toplam gelirin yüzde 40’ını buzağı geliri oluşturuyor. Hayvancılığımız için böylesine öneme sahip buzağılarda yaşanan kayıplar, et ve süt miktarında da ciddi kayıplara neden oluyor. Dolayısıyla hayvancılıkta sürdürülebilirliği sağlamak bakımından buzağı kayıplarını önlemek ve hayvan hastalıklarıyla mücadele etmek amacıyla Bakanlıkça ciddi çalışmalar yürütüyoruz. Bu çerçevede 2018 yılını 'buzağı kayıplarını önleme yılı' ilan ettik. Bu konuda farkındalık oluşturmak ve gerekli bilinçlendirmeyi sağlamak amacıyla 81 ilde toplantılar düzenliyoruz. Ayrıca hayvancılıkla ilgili işletmeleri, veteriner hekimlerimiz aracılığıyla devamlı kontrol altında tutuyor, onların bakım, sağlık, beslenme, barınma konularını birebir takip ediyoruz. Aşılama işlemlerini aşı bedeli almadan yapıyoruz” diye konuştu.

ÖDEMELER BAŞLADI

Bakan Fakıbaba şöyle devam etti:

“Bütün bu çalışmalarımızın yanı sıra üreticilerimize buzağı kayıplarını önlemek amacıyla nakit hibe desteği sağlıyoruz. Bu kapsamdaki desteklerimizi Türkvet’e kayıtlı 120 günlük ve programlı aşıları yapılmış buzağılar için veriyoruz. Bu doğrultuda 2018 yılı destekleme ödemeleri kapsamında ülke genelindeki 597 bin yetiştiricimize 2 milyon 509 bin baş buzağı için 1 milyar 200 milyon TL’lik ödeme yapacağız. Destek ödemelerini bugün (dün) saat 18.00’den sonra üreticilerimizin hesaplarına aktarmaya başlayacağız. Ödemeler, gelen icmallere ve T.C. kimlik numaralarına göre gerçekleştirilecek. Bütün bu çalışmalarımızla buzağı kayıp oranını azaltıp, hayvancılığımızı daha da geliştireceğiz. Kurtardığımız her bir buzağıyla üreticilerimize, ülke hayvancılığımıza ve ekonomimize hep birlikte güç katacağız.” 

İHA

Anahtar Kelimeler:
Ahmet Eşref FakıbabaMalatya
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