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YEŞİLTEPELİLER“HALK EKMEĞİ” BÜFESİ İSTİYOR

Yeşiltepeliler“Ekmek Büfesi” istiyor. Yeşiltepe’de yaşayan birçok vatandaşın dar gelirli ve emekli olduğunu savunarak, belediyenin hem ucuz hem de kaliteli, ekonomik ve hijyenik ekmek olarak bilinen halk ekmeği hizmetinden yararlanmak istediklerini belirten vatandaşlar, Malatya Büyükşehir Belediyesinin bu konuda kendilerine yardımcı olmasını istediler.

YEŞİLTEPELİLER“HALK EKMEĞİ” BÜFESİ İSTİYOR

Yeşiltepeliler“Ekmek Büfesi” istiyor. Yeşiltepe’de yaşayan birçok vatandaşın dar gelirli ve emekli olduğunu savunarak, belediyenin hem ucuz hem de kaliteli, ekonomik ve hijyenik ekmek olarak bilinen halk ekmeği hizmetinden yararlanmak istediklerini belirten vatandaşlar, Malatya Büyükşehir Belediyesinin bu konuda kendilerine yardımcı olmasını istediler.

busabahh
busabahh
16 Şubat 2018 Cuma 11:17
YEŞİLTEPELİLER“HALK EKMEĞİ” BÜFESİ İSTİYOR

Malatyalılar tarafından hem ucuz hem de kaliteli, ekonomik ve hijyenik ekmek olarak bilinenhalk ekmeği birçok vatandaş tarafından ilgi duyulduğu gibi özellikle dar gelirli ve emekliler tarafından daha çok tercih ediliyor. Malatya merkezde birçok bölgede yer alan ve Malatya Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden MEGSAŞ Ekmek Fabrikasının ürettiği tüm ürünlerin satıldığı Malatya Büyükşehir Belediyesi Ekmek Büfesi’nin Yeşiltepe Bölgesi gibi yoğun nüfuslu bir yerde olmaması vatandaşların tepkisini çekiyor. Yeşiltepe’nin de bazı yerlerine Malatya Büyükşehir Belediyesi Ekmek Büfesi kurulmasını isteyen vatandaşlar BUSABAH gazetesine konuştular.

Tepkilerin çoğunluğunun emekli ve dar gelirli vatandaşlardan gelmesi dikkat çekerken özellikle Yeşiltepe’nin belirli kesimlerine Malatya Büyükşehir Belediyesi Ekmek Büfesi’nin yapılmasını istediklerini dile getiren Alirıza Yiğit isimli vatandaş, belediyenin bu hizmetinden kendilerinin de faydalanması gerektiğini söyledi.

BİRÇOK VATANDAŞ DAR GELİRLİ

Yeşiltepe’ye bir ekmek büfesi kurulmasını isteyen Yiğit, “Malatya’nın birçok yerinde Malatya Büyükşehir Belediyesi Ekmek Büfesi bulunuyor. Burada satılan gıdalar hem sağlıklı hem kaliteli hem de ucuz. Biliyorsunuz bizim bölgemizde bulunan birçok vatandaş dar gelirli. Bu yüzden de vatandaşlarımız Malatya merkeze kadar gidip bu büfeden satılan ekmekten alıp getiriyorlar. Burada böyle bir büfe olması halinde kimse merkeze gitmeyecek, mahallerinde bulunan bu büfeden alışverişlerini yapacak. Bizler burada yaşayan insanlar olarak Yeşiltepe bölgesine Malatya Büyükşehir Belediyesi Ekmek Büfesi’nin kurulmasını istiyoruz” diye konuştu.

VATANDAŞLAR DAHA UCUZ EKMEK YEMEK İSTİYORLAR

Yeşiltepe gibi yoğun nüfuslu bir yerde Malatya Büyükşehir Belediyesi Ekmek Büfesi’nin olmamasının şaşırtıcı olduğunu belirten İsa Çoban isimli vatandaş da, “Yeşiltepe büyük bir yer ve Malatya Büyükşehir Belediyesi Ekmek Büfesi’nin ekmek büfesinin olmaması ise şaşırtıcı. Bu bölgede çok sayıda fakir ve emekli insan var. Daha ucuza ekmek yemek istiyorlar. Emeklilerimizin yüzde 50’si özellikle merkeze halk ekmeğinden almak için gidiyorlar. Ben inanıyorum ki, bir halk ekmeği büfesinin burada olması emeklilerimizin merkeze kadar gitmesine engel olacak. Dolayısıyla devamlı gündemde olan bedava araçlara binmede de biraz düşüş yaşanacak” şeklinde konuştu.busabahmalatya.com

MUTLU SARIGÜL

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YeşiltepelilerEkmek BüfesiMalatyaMalatya Haberleri
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