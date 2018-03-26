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YEŞİL FASULYE CEP YAKIYOR

Bahar geldi, tabiat canlandı. Pazarlarda da yeni sezon ürünleri diye tabir edilen yerli sebze ve meyveler tezgahlardaki yerini aldı. Malatya pazarlarında ucuzluk hakimken yeşil fasulyenin diğer sebzelere göre fiyatının yüksek olması da dikkatleri çekiyor.

YEŞİL FASULYE CEP YAKIYOR

Bahar geldi, tabiat canlandı. Pazarlarda da yeni sezon ürünleri diye tabir edilen yerli sebze ve meyveler tezgahlardaki yerini aldı. Malatya pazarlarında ucuzluk hakimken yeşil fasulyenin diğer sebzelere göre fiyatının yüksek olması da dikkatleri çekiyor.

busabahh
busabahh
26 Mart 2018 Pazartesi 10:50
YEŞİL FASULYE CEP YAKIYOR

Malatya Pazar pazarında her çeşit sebze ve meyveyi bulmak mümkün. Özellikle de havaların ısınmasıyla yerli sebzeler de vatandaşla buluştu.

YERLİ ÜRÜNLER PAZARDAKİ YERİNİ ALDI

Pazarda yerli domatesten, biberden, salatalıktan, fasulyeye, badem ve şeftali çağlasından, çilek ve greyfurda kadar birçok ürün bulunuyor.

Pazardaki ürünlerin fiyatı şu şekilde:

“Salatalık 2 buçuk TL, yerli ıspanak bir buçuk TL, dolmalık biber 5 TL, çarliston biber 5 TL, normal domates 2 buçuk TL, çeri domates ise 5 TL.”

Bunların yanı sıra en pahalı ürünlerin başında gelen fasulyenin kilosu da 6 liradan vatandaşa sunuluyor. Fasulyenin gibi acı kırmızı biber de kilosu 10 TL ile diğer ürünlere göre daha pahalı olması ile pazardaki yerini alıyor.

Pazarda badem çağlasının kilosu 6 TL iken pazar dışında manavlarda fiyatının 8-8 buçuk TL olması ise dikkati çekiyor. Pazarcı esnafı ürünlerin çok pahalı olmadığını ve ilerleyen günlerde fiyatlarda değişiklik olabileceğini söylüyor.

HİLAL DEMİRTAŞ - Busabah Gazetesi 

Anahtar Kelimeler:
BaharMeyve FiyatlarıYeşil Fasulye FiyatıBusabahmalatya
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