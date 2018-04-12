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Yerli otomobil fabrikasının Kastamonu’ya kurulmasını istediler

Kastamonu’dan Ankara’ya giden heyet, milli otomobil fabrikasının Kastamonu’ya kurulması için Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü’ye talep dosyasını sundu.Vali Yaşar Karadeniz, AK Parti Kastamonu Milletvekilleri Metin Çelik...

Yerli otomobil fabrikasının Kastamonu’ya kurulmasını istediler

Kastamonu’dan Ankara’ya giden heyet, milli otomobil fabrikasının Kastamonu’ya kurulması için Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü’ye talep dosyasını sundu.Vali Yaşar Karadeniz, AK Parti Kastamonu Milletvekilleri Metin Çelik...

12 Nisan 2018 Perşembe 18:10
Yerli otomobil fabrikasının Kastamonu’ya kurulmasını istediler

Kastamonu’dan Ankara’ya giden heyet, milli otomobil fabrikasının Kastamonu’ya kurulması için Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü’ye talep dosyasını sundu.

Vali Yaşar Karadeniz, AK Parti Kastamonu Milletvekilleri Metin Çelik ve Murat Demir, Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş ile AK Parti Kastamonu İl Başkanı Doğan Ünlü, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü’yü makamında ziyaret etti. Yerli otomobil hakkında istişarede bulunulan toplantıda Kastamonu heyeti, Milli Otomobil Fabrikasının Kastamonu’ya kurulması noktasında talep dosyasını Bakan Özlü’ye sundu. Bakan Özlü, dosyanın incelenerek kararın verileceğini söyledi.

AK Parti Kastamonu Milletvekili Murat Demir, “Milli Otomobil Fabrikası için resmi talebimizi yaptık. Talep etmek, istemek, bizden takdir Sayın Cumhurbaşkanımızdan, Sayın Başbakanımızdan ve Sayın Bakanımızdan. Mevla’m görelim neyler, neylerse güzel eyler” dedi.
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