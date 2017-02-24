24 Şubat 2017 Cuma

Yeni bir sisteme ihtiyaç var

Pütürge Belediye Başkanı Mehmet Polat, 16 Nisan’da anayasa değişikliğine ilişkin yapılacak olan referandum süreci ile ilgili “Şu an uygulanan anayasaya bakıldığında yeni bir sisteme ihtiyaç duyulduğu aşikar” dedi.

24 Şubat 2017 Cuma 11:18
Yeni bir sisteme ihtiyaç var

  Pütürge Belediye Başkanı Mehmet Polat, Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Malatya Şubesinin düzenlediği Tecrübe Aktarma Programına katıldı. Genç iş adamlarına iş dünyası ve siyaset alanındaki tecrübelerini aktaran Başkan Polat, burada yaptığı konuşmada, Türkiye ve Malatya ekonomisi üzerinde durarak, dünyada Türkiye'nin, Türkiye'de ise Malatya'nın önemli cazibe merkezlerinden biri olduğunu söyledi. Belediyenin hizmetleri hakkında da bilgiler veren Başkan Polat, 16 Nisan’da Anayasa değişikliğine ilişkin yapılacak olan referandum süreci ile ilgili olarak da "Şu an uygulanan anayasaya bakıldığında yeni bir sisteme ihtiyaç duyulduğu aşikar. Yeni sistemle birlikte birçok yenilik de hayatımıza kazandırılacak" diye konuştu.

Toplantının sonunda Başkan Polat’a katkılarından dolayı teşekkür plaketi verildi.

İHA
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