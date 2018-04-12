YATIRIM İÇİN ARSA ALIN

Yatırım amacı ile konut alacakların nelere dikkat etmesi gerekiyor? Emlakçı Ozan Aslan, konu ile ilgili çeşitli açıklamalarda bulundu. Aslan, “Yatırım için ev değil, arsa alın” dedi.

Yatırım veya oturmak amaçlı konut alırken karar verme süreci sıkıntıları beraberinde getiriyor. Alınacak konut için fiyat çok önemli ancak oturum için alınacağından dolayı plan ve projesi ilk sırada yer alıyor.

EVDEN KAR ELDE EDEMEZSİNİZ

Konuya ilişkin konuşan Aslan, “Yatırım için ev alınmaz. Çünkü ev alınırsa kar elde edemezsiniz. Yatırım için en uygun karar arsa alımıdır. Arsa alındığı takdirde kar elde etme şansı fazlasıyla artar. Yatırımda kar amacı güdülmek isteniyorsa, ev ile işyeri almak arasında bir karar verilecekse, en mantıklı karar işyeri almak olmalıdır” şeklinde açıklamalarda bulundu.

ARSA, İŞ YERİ, KONUT…

Aslan Malatya’da yapılan yatırımların daha çok işyeri (dükkan) ve arsa üzerine olduğunu ifade etti. Aslan yapılan yatırımları şöyle sıraladı: “Arsa, iş yeri, konut.”

Ozan Aslan fiyatlara dair de, “Arsa fiyatları değişir. Net bir fiyat söyleyemeyiz. Arsanın yeri, büyüklüğü, alış ve satış zamanı fiyatının belirlenmesindeki etkenlerdendir” ifadelerini kullandı.

HİLAL DEMİRTAŞ - Busabah Gazetesi