YAPMADIĞIMIZI YAPTILAR!

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Diyarbakır'da petrol yatağı bulunduğunu Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (PİGM) bildirdi. Yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Trans Atlantic Exploration Mediterranean International Pty. Ltd.’nin Diyarbakır ilinde sahip bulunduğu AR/TEM/5046 hak sıra no’lu petrol arama ruhsat sahasında keşfedilen ham petrol ile ilgili olarak ARİ/TEM/K/M44-b2-1 paftasında 1 adet petrol işletme ruhsatı almak için 13.03.2018 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur."

ARAŞTIRMALAR DİYARBAKIR'DA DEVAM EDİYOR

Trans Atlantic Exploration Mediterranean International şirketinin Diyarbakır'da faaliyet alanı üç koldan oluşuyor. Molla ve Selmo bölgelerinde iki adet alanı bulunan firmanın faaliyet alanı Mardin ve Bedinhan bölgelerine yakın yerlerde bulunuyor. Avustralyalı firmanın bölgedeki faaliyetleri devame derken, 3 boyutlu sismik tarama ve yatak dikey sondajlarla yapılan araştırmalarda rezerv takibi yapılıyor.busabahmalatya.com