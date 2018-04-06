Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 22°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
114812
ALTIN
172.834
DOLAR
4.0573
STERLİN
5.6914
EURO
4.9671

YAPMADIĞIMIZI YAPTILAR!

Trans Atlantic Exploration Mediterranean International isimli Avustralya merkezli şirket, Diyarbakır'da petrol yatağı bulduğunu açıkladı.

YAPMADIĞIMIZI YAPTILAR!

Trans Atlantic Exploration Mediterranean International isimli Avustralya merkezli şirket, Diyarbakır'da petrol yatağı bulduğunu açıkladı.

06 Nisan 2018 Cuma 12:29
YAPMADIĞIMIZI YAPTILAR!

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Diyarbakır'da petrol yatağı bulunduğunu Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (PİGM) bildirdi. Yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Trans Atlantic Exploration Mediterranean International Pty. Ltd.’nin Diyarbakır ilinde sahip bulunduğu AR/TEM/5046 hak sıra no’lu petrol arama ruhsat sahasında keşfedilen ham petrol ile ilgili olarak ARİ/TEM/K/M44-b2-1 paftasında 1 adet petrol işletme ruhsatı almak için 13.03.2018 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur."

ARAŞTIRMALAR DİYARBAKIR'DA DEVAM EDİYOR

Trans Atlantic Exploration Mediterranean International şirketinin Diyarbakır'da faaliyet alanı üç koldan oluşuyor. Molla ve Selmo bölgelerinde iki adet alanı bulunan firmanın faaliyet alanı Mardin ve Bedinhan bölgelerine yakın yerlerde bulunuyor. Avustralyalı firmanın bölgedeki faaliyetleri devame derken, 3 boyutlu sismik tarama ve yatak dikey sondajlarla yapılan araştırmalarda rezerv takibi yapılıyor.busabahmalatya.com 

Kaynak : Milli Gazete 

Son Güncelleme: 06.04.2018 12:36
Anahtar Kelimeler:
Diyarbakırda Petrol BuldularDiyarbakır PetrolTrans Atlantic Exploration Mediterranean InternationalResmi Gazete
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
EMEKLİYE 224 TL
EMEKLİYE 224 TL
MARKETLER HAFTADA BİR GÜN...
MARKETLER HAFTADA BİR GÜN...
RUSYA'DAN AÇIK MESAJ
RUSYA'DAN AÇIK MESAJ

banner29

banner52

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim