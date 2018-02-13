Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 13°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
115604
ALTIN
162.230
DOLAR
3.7968
STERLİN
5.2779
EURO
4.6907

YABANCILARA KONUT SATIŞI ARTIYOR

Ülkemizde son beş yılda yabancılara yapılan konut satışlarının yüzde 82,5 oranında artış gösterdiği belirlendi.

YABANCILARA KONUT SATIŞI ARTIYOR

Ülkemizde son beş yılda yabancılara yapılan konut satışlarının yüzde 82,5 oranında artış gösterdiği belirlendi.

busabahh
busabahh
13 Şubat 2018 Salı 11:20
YABANCILARA KONUT SATIŞI ARTIYOR

Konuyla ilgili Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden derlenen bilgilere göre, 2013 yılında yabancılara satılan konut sayısı 12 bin 181 iken 2017 yılında bu rakamın 22 bin 234 olduğu anlaşıldı. Buna göre, son beş yılda yabancılara yapılan konut satışlarının toplamının 94 bin 393 konuta ulaştığı tespit edildi.

YABANCILARIN EN ÇOK KONUT ALDIĞI ŞEHİR İSTANBUL

Geçtiğimiz yıl, 2016 yılına göre yabancılara yapılan konut satışlarında en fazla artışın yüzde 40,8 ile İstanbul’da olduğu görüldü. İstanbul’u yüzde 31,3 ile Yalova, yüzde 31,1 ile Ankara ve yüzde 20,7 artış ile Trabzon’un izlediği saptandı. Aydın’da ise yabancılara yapılan satışlarda yüzde 5,2 oranında azalma olduğu belirlendi. 2017 yılında yabancılara yapılan konut satışları toplam satışın yüzde 1,6’sını oluştururken, yabancıların en çok konut aldığı şehir 8 bin 182 konut ile İstanbul oldu. İstanbul'u 4 bin 707 konut ile Antalya, 1.474 konut ile Bursa’nın izlediği tespit edildi.

EN ÇOK KONUTU ARAP ÜLKELERİ ALDI

2017 yılında ülke uyruklarına göre yabancılar tarafından yapılan konut alımlarının yaklaşık yüzde 84'ünün 20 ülke tarafından gerçekleştirildiği belirlendi. Yabancılar tarafından yapılan konut alımlarında ilk sırayı 3 bin 805 konut ile Irak vatandaşları aldı. Suudi Arabistan vatandaşları 3 bin 345 konut ile ikinci sırada yer alırken, Kuveyt vatandaşlarının da 1.691 konut ile üçüncü sırada olduğu tespit edildi. (Bülten)busabahmalatya.com 

Anahtar Kelimeler:
Konut SatışlarıYabancılar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Afyonkarahisar’ın ekonomisi masaya yatırıldı
Afyonkarahisar’ın ekonomisi masaya yatırıldı
ALTIN DÜŞÜŞTE Mİ YÜKSELİŞTE Mİ?
ALTIN DÜŞÜŞTE Mİ YÜKSELİŞTE Mİ?
MUZ VE BİBER FİYATLARI YÜKSELDİ
MUZ VE BİBER FİYATLARI YÜKSELDİ

Galeriler Videolar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim