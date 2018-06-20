Vergi affından 7 bin 500 kişi yararlandı...

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) üyeleri 18 Mayıs 2018 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren 7143 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Kanunu hakkında bilgilendirildi.

Malatya Vergi Dairesi Başkanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu ( SGK) İl Müdürlüğünce düzenlenen bilgilendirme toplantısı MTSO 15 Temmuz Şehitleri Toplantı Salonu'nda yapıldı. Toplantıya, Vergi Dairesi Başkanı Yunus Poyraz, SGK İl Müdür Yardımcısı Bekir Polat, MTSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Nuh Boyraz, Vergi Dairesi Müdürlerinden Ebru Ayhan, Yasemin Algan, Barış Sönmez, Yunus Küçük ve Abdulkadir Sudaüzen ile iş dünyası temsilcileri, mali müşavirler, muhasebeciler katıldı.

Toplantıda konuşan Malatya Vergi Dairesi Başkanı Yunus Poyraz, yapılandırma için gerekli tanıtım çalışmalarından bahsetti. Poyraz, “Malumunuz olduğu üzere, 7143 sayılı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Kanunu 18 Mayıs 2018 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanunun yayımından itibaren kurumlar kendi görev alanları ile ilgili tanıtım faaliyetlerine başlamışlardır. Vergi açısından baktığımızda tanıtım faaliyetleri, merkezde Gelir İdaresi Başkanlığı ve taşrada Vergi Dairesi Başkanlıkları tarafından yürütülmektedir. Gelir İdaresi Başkanlığı 26 Mayıs 2018 tarihinde kanunun genel tebliğini yayımlayarak çalışmalara başladı. Tanıtım faaliyetlerinde kullanılacak rehber, broşür, afiş ve haber metinlerini hazırladı. Önümüzdeki süreçte, sosyal medyadan tanıtım faaliyetleri devam edecektir. E-posta aboneleri bilgilendirilecektir. Kanun kapsamına giren borçlular kısa mesaj yoluyla bilgilendirilecektir. Değişik medya kanallarından işitsel ve görsel kamu spotları ve reklamlar yayımlanmaktadır ve yayımlanmaya devam edilecektir” şeklinde konuştu.

BAŞVURULAR YOĞUN ŞEKİLDE DEVAM EDİYOR

Malatya’da şu ana kadar 7 bin 500 mükellefin aftan yararlandığını söyleyen Poyraz, “Kanundan yararlanmak için başvurular yoğun bir şekilde devam ediyor. Şu ana kadar yaklaşık 7 bin 500 mükellefimizin başvurusunu aldık ve borcunu yapılandırdık. Sevindirici olan, bu başvuruların yaklaşık yarısına yakının internet üzerinden yapılmış olmasıdır. Bu da şunu gösteriyor ki, bilgisayar okur, yazarlığı oranı toplumumuzda çok hızlı bir şekilde artıyor. İşlemlerin tamamına yakınının dijital ortama aktarıldığı günümüzde bu durum bizi ziyadesiyle memnun etmektedir” ifadelerini kullandı.

SGK İl Müdür Yardımcısı Bekir Polat, “Vergi ve diğer bazı alacakların yeniden yapılandırılması ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun” 18 Mayıs 2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu kanunla kurumumuz tarafından 6183 sayılı kanun hükümlerine göre takip edilen 2018 yılı Mart ve önceki aylara ait olup, kanunun yayım tarihi olan 18 Mayıs 2018 tarihi veya kanunun bölümlerinde belirtilen sürelerin sonuna kadar tahakkuk ettiği halde ödenmemiş olan, kurumumuz alacakları ile takip ve tahsili kurumumuza verilen alacaklar yeniden yapılandırılmaktadır. Bu nedenle, 7143 sayılı kanunda yer alan kurumumuz alacaklarına ilişkin hükümlerine yönelik açıklama yapmaya ihtiyaç duyulmuştur” diye konuştu.

Toplantıda konuşan Malatya TSO Başkanı ve TOBB yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önceki üye aidatı ve munzam aidat borçlarına yeniden yapılandırılma imkanı getirildiğini söyledi.

Sadıkoğlu, daha önceki dönemlerde sıkıntı yaşayan, ödemelerini yapamayan, borçları birikerek yüksek seviyeye tırmanan, aidatlarını ödeyememiş oda üyeleri için yeniden yapılandırmanın iyi bir imkan olduğunu belirterek, “Üyelerimiz bu düzenleme sayesinde rahat bir nefes alacak. Yeniden yapılandırma için başvuruda bulunan üyelerimiz, geçmiş dönem aidat borçlarını gecikme cezası olmaksızın, isterlerse 31 Temmuz 2018 sonuna kadar tek seferde, isterlerse de ilk taksiti 31 Temmuz 2018 tarihinde başlamak üzere aylık ödemeli 6 eşit taksitle ödeyebilecekler” dedi.

Tüccar ve sanayici olarak vergi daireleri ile bir noktada ortak sayıldıklarını ifade eden Sadıkoğlu, şunları kaydetti:

“Çalışmalarımızın tamamında vergilendirme ile devlete katkı sağlıyoruz. Bu anlamda sanayici ve tüccar olarak bizlerin beklentileri var. Vergi Dairesi Başkanımız, Defterdarımız ve Vergi Denetimi Grup Başkanımız bu süreç biliyorsunuz ekonominin biraz daha dar boğaza girdiği, dövizin çok hareketli olduğu tüccarın ve sanayicinin kendini yapılandırma ile ilgili, hayatını idame etme ile ilgili zor bir süreç. Bu süreçte ortaklarımızdan da beklentilerimiz var, bundan sonraki süreçte de bize katkılarını bekliyoruz. Bundan sonraki süreçte Malatya Ticaret ve Sanayi Odası olarak çıtayı daha yukarıya yükseltip üyelerimizin vergi daireleri, vergi ile ilgili sistemle hem bilgilendirmelerini sağlamak, hem de buraya katılımı artırıp insanların daha bilinçli, kanunların zamanın da çıktığı tarihten itibaren vergilerini ödemek için müracaat eden bir yapıyı oluşturmak arzusu içerisindeyiz”



Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Nuh Boyraz da, vergi affının avantaj ve dez avantajlarından bahsederek af çıkarılmasından ziyade, vergi sisteminin güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Boyraz, “Türkiye'de Cumhuriyet tarihinden günümüze kadar vergi ve mali nitelikte çeşitli adlarda 35 tane af kanunu çıkarılmıştır. 2000 yılından sonraki son 18 yıllık zamana bakıldığında ise 9 adet vergi affı çıkarılmıştır. Kısacası vergi afları serüvenine bakıldığında son 40 yılda af kanunları sık sık çıkarılmış ve özellikle 1980 yılından sonra ortalama her üç yılda bir vergi ve sigorta pirim affı çıkarılmıştır. Bu durum bazı yıllarda her yıl aralığına kadar düşmüştür. Devletin çıkarmış olduğu vergi aflarına ilişkin birçok gerekçe vardır. Af kanunlarının siyasi, ekonomik, mali, sosyal, idari, teknik ve psikolojik nedenleri de bulunmaktadır. Vergi afları, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomiye ve devlete kaynak sağlamanın yollarından biri haline gelmiştir. Öyle ki, son zamanlarda vergi afları bir kurum haline dönüşmüş ve kısa vadede kamu alacaklarını hızlandırmak, ekonomideki olumsuzlukları ve darbeler gibi toplumu derinden sarsan olayların etkilerini ortadan kaldırmak, vergi yargısı ve idaresinin yükünü hafifletmek vergi aflarının olumlu yönlerini göstermektedir. Tekrarlanan af kanunları mükelleflerde beklenti oluşturarak vergisini düzenli ödeyen dürüst mükellefleri de olumsuz etkilemekte ve kayıt dışı ekonomiyi arttırdığı için vergi uyumunu azaltmaktadır. Bu durumda cezaların caydırıcılık özelliği ortadan kalkmakta ve nedenle kanunlara olan güven sarsılmak ve adalet mekanizması zarar görmektedir. Af Kanunlarını sürekli çıkartılmasından ziyade, aftan sonra vergi sistemini güçlendirme ve iyileştirmeye yönelik atılan adımların, vergi gelirlerine arttıracağı düşüncesindeyiz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından katılımcılar bilgilendirildi.

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