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Vatandaş turşuluk alamıyor

Turşu kurmak için pazarın yolunu tutan vatandaşlar, gittikleri pazarda, büyük bir hayal kırıklığı yaşıyor. Vatandaş bırakın turşuluk malzeme almayı, yanına bile yaklaşamıyor;çünkü 2 liranın altında ürün yok.

Vatandaş turşuluk alamıyor

Turşu kurmak için pazarın yolunu tutan vatandaşlar, gittikleri pazarda, büyük bir hayal kırıklığı yaşıyor. Vatandaş bırakın turşuluk malzeme almayı, yanına bile yaklaşamıyor;çünkü 2 liranın altında ürün yok.

06 Ekim 2018 Cumartesi 13:03
Vatandaş turşuluk alamıyor

Hemen hemen tüm ürünlerin kilosu 2 liranın üstünde iken kornişon salatalığın kilosu ise 4 ila 7 TL arasında satılıyor. Biberin kilosu 3 TL ve üzerinde fiyatlarla satılırken, acurun kilosu da 2 TL'den başlıyor.

VATANDAŞ ALAMIYOR

Konuya ilişkin konuşan Ebubekir Sarıbaş isimli esnaf, “Birinci sınıf kornişon 5 lira, 2. sınıf kornişon 4 lira.  Biberler 3 buçuk lira. Vatandaş eski yıllardaki gibi alamıyor. Çünkü fiyatlar arttı. Kış mevsimi geliyor, herkesin masrafı artacak; öyle eskisi gibi gelip insanlar büyük bir heyecanla turşuluk almıyor, daha doğrusu alamıyor. Biz esnaflar zor durumdayız, vatandaşın alım gücü gerçekten düştü” diye konuştu.

“Vatandaşın alım gücü iyi dersem, yalan olur” diyen esnaflardan Ahmet Milisoğlu, “Biber olsun, acur olsun ve biber olsun bu sene fiyatlar yüksek. Bu sene sebzede yüzde 50 bir artış var. Vatandaşın alım gücü normal, eskisi gibi değil. Vatandaşın alım gücü iyi dersek, yalan olur. Kış geliyor, masraflar artacak,okullar açıldı. Masraflar artık yaz gibi değil, fiyatlar artıyor. Acur 2.5 TL, domates 4 lira, havuç 2.5 TL, biberler 4 lira, sarımsak 10 ila 12 lira arasında değişiyor” ifadelerini kullandı.

“VAZGEÇTİM, ALMAYACAĞIM”

Pazardan turşuluk malzeme alışverişi yapan vatandaşlardan Gülten Pakdemir ise, “Fiyatlar çok yüksek, turşuluk almaya geldim ama fiyatları görünce vazgeçtim, almayacağım. Herşey çok pahalı, ne yapacağımızı şaşırdık” şeklinde konuştu.

SİNEM HATUN TAVUT

Son Güncelleme: 07.10.2018 13:04
Anahtar Kelimeler:
FiyatTurşulukTurşu
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