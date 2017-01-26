26 Ocak Dünya Gümrük Günü nedeni ile Fırat Gümrük Bölge Müdürü Havva Eksilmez ve Müdürlük personeli Vali Mustafa Toprak’ı makamında ziyaret etti.
26 Ocak 2017 Perşembe 17:37
Ziyarette konuşan Fırat Gümrük Bölge Müdürü Havva Eksilmez, 26 Ocak Dünya Gümrük Günü’nün her yıl ayrı bir tema ile kutlandığını ifade ederek bu yıl ki temalarının “Etkin sınır Yönetimi için Veri Analizi” olduğunu söyledi.
KONUYA DİKKAT ÇEKMEK…
Bu yılki tema hakkında açıklamalarda bulunan Bölge Müdürü Eksilmez, “Hem bu konuya dikkat çekmek hem de 26 Ocak Dünya Gümrük Günü’nü kutlamak adına ilk olarak zatıâlinizi Malatya’da bulunan tüm bağlı Müdürlüklerimizle ve personelimizle birlikte ziyaret ederek kutlamalarımıza başladık” diyerek kabullerinden dolayı Vali Toprak’a teşekkür etti.
BİR ÜLKENİN HÜKÜMRANLIK HAKKININ GÖSTERGESİ
Vali Mustafa Toprak da ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek Bölge Müdürü Eksilmez’in nezdinde tüm gümrük çalışanlarının 26 Ocak Dünya Gümrük Günü’nü kutladı. Toprak, “Bir ülkenin hükümranlık hakkının göstergesi gümrüklerdir. Gümrükler bir ülkenin milli egemenlik olarak sınırlarının çizildiği bir nokta da diğer ülkelerle olan temasının karada sağlandığı noktalardır. Gümrüklerin ülkemizin bağımsızlığı ve hükümranlığı noktasında önemi var. O noktalar ülkemizin adeta dışarıya açılan penceresi olduğuna göre, dışarıdan da ülkemize girişler olduğuna göre ülkemizin ekonomik değer artışının, ihracat ve ithalata konu olan ticari malların, hizmetlerin veya insanların geçişinin en önemli noktasıdır. Dolayısı ile o noktaların başta sınır güvenliğinin ve yönetiminin sağlanması gerekiyor. O güvenlik içerisinde küresel bir dünyada, evrensel bir dünyada kendi ülkemizde dâhil olmak üzere mal ve hizmetlerin seyrüseferinin konulan kurallar dâhilinde iyi bir şekilde işletilmesi gerekiyor, Gümrük İdaresi de bunun için var. Ülke içerisindeki ticaret kadar yurt dışı ile yaptığımız mal ve hizmet alımı, ithalat ve ihracatı da, dış alım ve satımda o anlamda önemli” diyerek sadece karadan değil, hava ve deniz ulaşımı yönünden de etkin gümrük uygulamalarının önemine değindi.
Toprak, 2018 yılında inşaatı tamamlanacak olan Bölge Müdürlüğü hizmet Binasının hizmete girmesi ile ilgili de konuşarak ulvi bir görevi yerine getiren Gümrük personeline çalışmalarında başarılar diledi.(Haber Merkezi)
Bu habere yorum yapan ilk siz olun!