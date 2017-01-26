Ziyarette konuşan Fırat Gümrük Bölge Müdürü Havva Eksilmez, 26 Ocak Dünya Gümrük Günü’nün her yıl ayrı bir tema ile kutlandığını ifade ederek bu yıl ki temalarının “Etkin sınır Yönetimi için Veri Analizi” olduğunu söyledi.

KONUYA DİKKAT ÇEKMEK…