Üzümde fiyatlar tavan yaptı

TÜFE’de (2003=100) 2018 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 6,25, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 20,73, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 26,74 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 14,81 artış gerçekleşti.

TRB1 Malatya İstatistiki Bölgesi’nde ana harcama grupları itibariyle bir ay önceye göre en yüksek artış yüzde 12,53 ile mobilya, ev aletleri ve ev bakım hizmetleri grubunda gerçekleşti.

EĞLENCE VE KÜLTÜR…

Eylül ayında endekste yer alan gruplardan, eğlence ve kültür (yüzde 10,55), ulaştırma (yüzde 9,27), çeşitli mal ve hizmetler (yüzde 9,2), konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar (yüzde 6,48), gıda ve alkolsüz içecekler (yüzde 5,52), lokanta ve oteller (yüzde 4,84), eğitim (yüzde 2,57), sağlık (1,14), haberleşme (yüzde 0,99), alkollü içecekler ve tütün (yüzde 0,03), harcama gruplarında artış gerçekleşirken; giyim ve ayakkabı (yüzde 1,86) harcama grubunda düşüş gerçekleşmiştir.

TRB1 Malatya İstatistiki Bölgesi’nde bir önceki yılın aynı ayına göre Tüketici Fiyatları Endeksi’nde (TÜFE) en yüksek artış yüzde 40,27 ile mobilya, ev aletleri ve ev bakım hizmetleri grubunda gerçekleşti.

Ulaştırma (yüzde 37,78), çeşitli mal ve hizmetler (yüzde 33,14), sağlık (yüzde 28,64), gıda ve alkolsüz içecekler (yüzde 27,35), konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar (yüzde 27,34), giyim ve ayakkabı (yüzde 21,54), eğlence ve kültür (yüzde 20,07), lokanta ve oteller (yüzde 14,56), eğitim (yüzde 8,43), haberleşme (yüzde 4,86), alkollü içecekler ve tütün (yüzde 0,89) artışın yüksek olduğu diğer harcama grupları oldu.

KURU ÜZÜMDE ARTIŞ

TRB1 Malatya İstatistiki Bölgesi’nde seçilmiş maddeler arasında en yüksek fiyat artışı gösteren kuru üzüm oldu.Kuru üzüm ücretinin ortalama fiyatı bir önceki aya göre (yüzde 34,00), sivri biber (yüzde 32,41), kek (yüzde 31,31), salça (yüzde 31,18), yazım ve çizim kağıtları (yüzde 28,07) oranında artış gösterdi.

TRB1 Malatya İstatistiki Bölgesi’nde seçilmiş maddeler arasında en fazla fiyat düşüşü gösteren madde limon oldu.Limonun ortalama fiyatı bir önceki aya göre (yüzde 35,47), patates (yüzde 18,60), kuru soğan (yüzde 15,25), tişört (erkek için) (yüzde 10,96), gömlek (çocuk için) (yüzde 5,82) oranında düşüş gösterdi.