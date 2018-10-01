“Üreticiler canından bezdi”

Sulama suyu için kullanılan elektrik borçlarının, çiftçilerim icralık duruma düşmesine neden olduğu söylentilerini değerlendiren Malatya Ziraat Odaları Birliği Koordinatör Başkanı Yunus Kılıç, BUSABAH gazetesine konuştu. Çiftçilerin borcunun olamayacağını ifade eden Başkan Kılıç, çünkü elektrik özelleştikten sonra, elektrik şirketinin hepsini otomatiğe bağladığını söyledi.

İCRALIK BORÇLAR VAR

İcralık olan borçların bulunduğunu ileri süren Başkan Kılıç, “Günü geçen borçlar için hemen icra uyguluyor. İcralık olan borçlar var mı, vardır. Ama çiftçiye bu fırsatı vermiyor. Her ay fatura kesiyor ve abonelikleri iptal ediyor. Son 2-3 yıldır üretici canından bezdi. Çoğu üreticinin aboneleri iptal edildi..Üreticilerimizşikayetlerini iletiyorlar bizlere” diye konuştu.