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“Üreticiler canından bezdi”

Sulama suyu dolayısıyla icralık olan çiftçilerin olduğunu ileri süren Malatya Ziraat Odaları Birliği Koordinatör Başkanı Yunus Kılıç, üreticilerin bu konuda kendilerine şikayette bulunduklarını belirterek, “Günü geçen borçlar için hemen icra uygulanıyor. Son 2-3 yıldır üretici canından bezdi” dedi.

“Üreticiler canından bezdi”

Sulama suyu dolayısıyla icralık olan çiftçilerin olduğunu ileri süren Malatya Ziraat Odaları Birliği Koordinatör Başkanı Yunus Kılıç, üreticilerin bu konuda kendilerine şikayette bulunduklarını belirterek, “Günü geçen borçlar için hemen icra uygulanıyor. Son 2-3 yıldır üretici canından bezdi” dedi.

01 Ekim 2018 Pazartesi 17:30
“Üreticiler canından bezdi”

Sulama suyu için kullanılan elektrik borçlarının, çiftçilerim icralık duruma düşmesine neden olduğu söylentilerini değerlendiren Malatya Ziraat Odaları Birliği Koordinatör Başkanı Yunus Kılıç, BUSABAH gazetesine konuştu. Çiftçilerin borcunun olamayacağını ifade eden Başkan Kılıç, çünkü elektrik özelleştikten sonra, elektrik şirketinin hepsini otomatiğe bağladığını söyledi.

İCRALIK BORÇLAR VAR

İcralık olan borçların bulunduğunu ileri süren Başkan Kılıç, “Günü geçen borçlar için hemen icra uyguluyor. İcralık olan borçlar var mı, vardır. Ama çiftçiye bu fırsatı vermiyor. Her ay fatura kesiyor ve abonelikleri iptal ediyor. Son 2-3 yıldır üretici canından bezdi. Çoğu üreticinin aboneleri iptal edildi..Üreticilerimizşikayetlerini iletiyorlar bizlere” diye konuştu.

MUTLU SARIGÜL

Anahtar Kelimeler:
Sulama SuyuMalatyaYunus Kılıç
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